Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Millet Bahçesi projesinde ihale süreci başladı
Giriş Tarihi: 31.1.2022 17:00 Son Güncelleme: 31.1.2022 17:19

Millet Bahçesi projesinde ihale süreci başladı

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Millet Bahçesi projesinde ihale süreci başladı

Silivri Millet Bahçesi’nin yapımına yönelik çalışmalar başlıyor. Eski ilçe stadyumunun bulunduğu 35 bin 770 metrekare alanda hayata geçirilecek olan Silivri Millet Bahçesi Projesi, 21 Şubat 2022 tarihinde ihaleye çıkıyor.

Silivri'ye kazandırılması planlanan Millet Bahçesi Projesi için önemli bir adım atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek olan Silivri Millet Bahçesi ve Millet Bahçesi'ne ait sosyal donatı inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinin yapımına yönelik çalışmalar başladı.

Eski ilçe stadyumunun bulunduğu 35 bin 770 metrekare alanda yapılacak olan Silivri Millet Bahçesi Projesi, 21 Şubat 2022 tarihinde ihaleye çıkıyor. 'Silivri'mize Bir Müjde Daha' başlığı ile projeyi duyuran Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, projenin hayata geçirilmesi için gerekli talimatları veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve projenin başlamasına yönelik süreçte büyük emekleri olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Millet Bahçesi projesinde ihale süreci başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA