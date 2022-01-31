Millet Bahçesi projesinde ihale süreci başladı

Silivri'ye kazandırılması planlanan Millet Bahçesi Projesi için önemli bir adım atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek olan Silivri Millet Bahçesi ve Millet Bahçesi'ne ait sosyal donatı inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinin yapımına yönelik çalışmalar başladı.

Eski ilçe stadyumunun bulunduğu 35 bin 770 metrekare alanda yapılacak olan Silivri Millet Bahçesi Projesi, 21 Şubat 2022 tarihinde ihaleye çıkıyor. 'Silivri'mize Bir Müjde Daha' başlığı ile projeyi duyuran Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, projenin hayata geçirilmesi için gerekli talimatları veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve projenin başlamasına yönelik süreçte büyük emekleri olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.