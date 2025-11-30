Milletin ve demokrasinin safında yer aldı

Türkiye'nin medya dünyasında önemli bir yere sahip olan, Türk basınında örnek bir kurum olmayı başaran Sabah Gazetesi'nin kıymetli yöneticilerine ve çalışanlarına selam ve muhabbetlerimi sunarım. Şüphesiz ki; düşünceleri, fikirleri ve kanaatleri açıklama özgürlüğünün en temel yollarından birisi basındır. Bu anlamda; kamuoyunun tarafsız, hızlı ve doğru bilgilendirilmesi adına önemli bir görevi ifa etmektesiniz. Çünkü güçlü ve bağımsız bir medya, halkın sesi ve haklarının korunmasının en büyük güvencesidir. Haber alma özgürlüğü ve şeffaflık, demokratik toplumların temel taşlarıdır. Sağlıklı işleyen bir demokrasi için halkın doğru, tarafsız ve zamanında habere erişimi olmazsa olmazdır. Bu minvalde; dijitalleşen dünyada da yenilikçi yaklaşımlarını sürdürerek, habercilik mesleğinin kutsallığına ve sorumluluğuna bağlı kalan Sabah, değişen dünya koşullarında da Türk Milleti'nin güvenilir bilgi kaynağı olmayı başarmış bir kuruluştur.Gerek siyasi gelişmeler, gerekse ekonomik ve sosyal haberlerle okuyucularına geniş bir perspektif sunan Sabah Gazetesi, özellikle ülkemizin son 10 yılında içinden geçtiği her kritik dönemde, milletimizin ve demokrasinin safında yer alarak halkımızın büyük takdir ve güvenini kazanmıştır. Sabah Gazetesi ayrıca, milletimizin milli ve manevi hassasiyetlerini gözeterek ilkeli yayıncılık anlayışıyla uzun yıllardır kamu vicdanının sesi olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle, yıllardır okuyucularının kalbinde taht kurarak yayın hayatına devam eden Sabah Gazetesi'nin kuruluşunun 40. yılını tebrik ediyor, yazı ailenize ve saygı değer çalışanlarınıza sağlık ve başarı diliyorum.