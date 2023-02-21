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Giriş Tarihi: 21.2.2023 15:43 Son Güncelleme: 21.2.2023 15:45

Milli Eğitim Bakanı Özer'den Malatya'daki ilk hastane sınıfına ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "10 ilimizdeki tüm hastanelerde, depremzede ve sağlık çalışanlarının çocuklarının yararlanacağı sınıflarımızı 1 Mart'a kadar kuracağız" dedi.

AA
Milli Eğitim Bakanı Özer’den Malatya’daki ilk hastane sınıfına ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kurulan Malatya'daki ilk hastane sınıfını ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği içinde kurulan hastane sınıfını ziyaret eden Özer'e, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ile Malatya Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir eşlik etti.

Bakan Özer, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise "10 ilimizdeki tüm hastanelerde depremzede ve sağlık çalışanlarının çocuklarının yararlanacağı sınıflarımızı 1 Mart'a kadar kuracağız." ifadesini kullandı.

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Milli Eğitim Bakanı Özer'den Malatya'daki ilk hastane sınıfına ziyaret
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