MEB’den tarım liseleri hamlesi! Çalışmalar hız kesmeden sürüyor

GEREKLİ ÇALIŞMALAR HIZ KESMEDEN SÜRÜYOR

Özer, Denizli'nin Baklan ilçesinde Tarım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ardahan'ın Göle ilçesinde Göle Tarım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve olmak üzere iki yeni okulun açılış çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Tarım alanında dünyada en iyi üniversite olarak kabul edilen Wageningen Üniversitesi ile yenilikçi tarım uygulamaların yapıldığı ve sektör ile eğitim kurumlarının bir arada yer aldığı 'World Horti Center'ı yerinde incelemek üzere ekim ayında Hollanda'ya bir ziyaret gerçekleştirdiğini bildiren Özer, Antalya'nın Aksu ilçesinde Hollanda modeli tarım ve hayvancılık çalışmalarını Türkiye'de uygulamak, mesleki eğitimde tarım ile hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı alanlarında niteliği artırmak, iş gücü piyasası ile mesleki eğitim arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini sağlamak amacıyla Antalya'da Tarım Eğitim Kampüsü temalı yeni okulun açılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü duyurdu.