Milli elektrikli trenin 3. seti test edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Milli elektrikli trenimizden sonra milli hızlı trenimizi de yapıyoruz. İlk prototip montajına 2024 yılı başında başlamayı planlıyoruz. 8 araçlı tren setine sahip olacak bu milli hızlı trenimizi de 2025'te yolcu taşımacılığına kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş.'yi (TÜRASAŞ) ziyaret eden Bakan Uraloğlu, 21 yılda Türkiye'nin yerli sanayi alanında dünya çapında küresel bir üretici ve ihracat ülkesi haline geldiğini belirterek, milli elektrikli trenlerin başarıyla yolcu taşımacılığında kullanıldığının altını çizdi. Milli hızlı tren çalışmalarıyla ilgili önemli bilgiler veren Uraloğlu, şunları kaydetti: "Milli elektrikliden sonra milli hızlı trenimizi de yapıyoruz. İşletme hızı 225 kilometre olan milli hızlı tren tasarım çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmaları final tasarım aşamasına getirerek bu sürecin yüzde 90'ını tamamladık. Bu kapsamda üretime esas teknik resim ve teknik dokümantasyon süreci ile birlikte tedarik süreçlerine devam ediyoruz. Milli elektrikli trenimizin ardından inşallah, 8 araçlı tren setine sahip olacak milli hızlı trenimizi de 2025 yılında yolcu taşımacılığına hazır hale getirmeyi hedefliyoruz. Ülkemiz artık hızlı tren ve yüksek hızlı trenlerini üretebilecek konumdadır. Yakın bir gelecekte de yurtdışından araç temin etmeye gerek kalmayacaktır."Bakan Uraloğlu, milli elektrikli trenlerin 27 Mayıs'ta Adapazarı-Gebze arasında başladığı yolcu taşımacılığına başarıyla devam ettiğini hatırlatarak, "11 İstasyona uğrayarak 97 kilometre yol kat ediyor. Hizmete başladığı günden bugüne, 56 gün içerisinde 281 sefer yaptı, 27 bin 400 kilometre yol kat etti. 70 bin üstünde yolcumuza yüzde 77 kapasite doluluk oranı ile hizmet verdi. Bu ilk iki trenimize katılacak olan üçüncü tren setimizin fabrika testleri de başarıyla devam ediyor. 3. setimizi de 2023 yılının 3. çeyreğinde yolcu taşımacılığına hazır hale getirmeyi planlıyoruz" dedi.