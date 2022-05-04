Milli gözlem uydusuna yerli kabin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Ocak'ta fırlatılacağını açıkladığı Türkiye'nin milli gözlem uydusu İMECE ile Türkiye ilk kez metrealtı çözünürlüğe sahip elektro-optik bir uydu kamerasına sahip olacak. TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) tarafından geliştirilen İMECE, ABD'de fırlatma rampasında rokete yüklenene kadar, Nurus tarafından yerli ve milli imkânlarla üretilen taşıyıcı kabin ve buna bağlı çalışacak iklimlendirme sistemi ile güvende olacak.Yerli ve milli imkânlarla geliştirilen İMECE'yi inceleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli ve milli gözlem uydusunu fırlatılacağı alana taşımanın da rokete yüklemenin de başka bir teknoloji ve kabiliyet gerektirdiğini söyledi.Daha önce uyduların yabancı şirketlerin ürettiği taşıma kabinleri ya da konteynerler ile fırlatma bölgelerine gönderildiğini kaydeden Varank, "Nurus firması mobilya sektörünün duayen şirketlerinden bir tanesi ama baktığınızda Ar-Ge merkezi olan çok farklı teknoloji projeleri geliştiren bir şirketimiz. TÜBİTAK UZAY, Nurus ile işbirliği içinde yerli ve milli gözlem uydumuz İMECE'yi taşıyacak olan kabini üretti. Aynı zamanda uydunun USET'ten alınıp bu kabine yerleştirilip daha sonra uzaya taşıyacak rokete yerleştirilmesini sağlayacak aleti de üretti" dedi.Uyduların uzaya fırlatılmadan önce çok özel şartlarda saklanması gerektiğini anlatan Varank, "Bütün üretim faaliyetleri temiz odada gerçekleşiyor. Dolayısıyla hem uyduyu her türlü etkenden koruyacak hem de temiz oda şartlarını sağlayacak şekilde kendi iklimlendirme sistemi olan, darbe ve basınca karşı uyduyu koruyacak bu kabin ortaya çıktı. Makine 14 ay gibi kısa bir sürede üretildi" diye konuştu. ABD'den fırlatılacak İMECE, 680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede görev yapacak ve fırlatma sonrası 48 saatte görüntü verecek.