Milli haberleşme cihazları için işbirliği

Türk Telekom, Türkiye'nin dijital dönüşümünü destekleyecek "Yerli ve Milli Haberleşme Cihazı" projesini başlattı. Proje kapsamında geliştirilecek teknolojiler arasında yerli akıllı telefonlar, cihazlar, işletim sistemleri, haberleşme ekipmanları, donanımlar ve yazılımlar bulunuyor. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, teknolojiyi yalnızca tüketen değil, üreten ve ihraç eden bir ülke olma hedefiyle hareket ettiklerini vurguladı. İştirak şirketleri Argela ve Netsia'nın sahip olduğu 70'in üzerinde uluslararası patentin, Türk Telekom'un yenilikçi teknoloji geliştirme gücünü ortaya koyduğunu kaydeden Önal, "Geliştirdiğimiz bu teknolojileri ürünleştirmek adına, dünyanın sayılı teknoloji şirketleriyle önemli anlaşmalarımız bulunuyor. Net Insight ile geliştirdiğimiz senkronizasyon ürünümüz ticarileşti. Open Ran çözümlerimiz, RIC ve SEBA dünyanın dört bir yanında kullanılıyor" değerlendirmesini yaptı.