Milli lazer sistemi ALKA tam isabetle vurdu! Dünyada sayılı ülkelerde var

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, asimetrik tehditlere karşı elektromanyetik ve lazer teknolojisi kullanan, çok etkin hibrit bir savunma sistemi olan ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi kabiliyetlerini sergiledi ve hedefi tam isabetle vurdu.
YÜKSEK GÜÇLÜ LAZER SİLAH SİSTEMİ ALKA
ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi kapsamında geliştirilen hedef tespit radarı, hedef takip sistemi ve elektromanyetik karıştırma sistemine sahip yüksek güçlü lazer silah sisteminin gösterimi gerçekleştirildi.
Gösterim faaliyeti kapsamında, farklı güç seviyelerinde ve farklı taşıyıcı platformlara (sabit, taşınabilir ve mobil) entegre bir ürün ailesi olarak geliştirilen yerli ve milli lazer silah sistemi çözümü tanıtıldı, atışlı testlerle elde edilen yetenek ve etkinlik gösterildi. Geliştirilen sistemler, hem yer hem de hava hedeflerine karşı üstün tespit, takip ve saniyeler mertebesinde tahrip yeteneği gösterdi.
Projede Ermaksan firması da lazer kaynağı üreticisi olarak görev alıyor.
"ALKA BİR AŞAMAYI DAHA GERİDE BIRAKTIK"
ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sisteminin testlerinde bir aşamanın daha geride bırakıldığını açıklayan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Hedefimiz savunma sanayiinin her alanında geriden gelen değil, önde giden bir Türkiye. Sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı lazer ve elektromanyetik faaliyetlerimizde önemli yer tutacak ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sisteminin testlerinde bir aşamayı daha geride bıraktık. Elektromanyetik karıştırma sistemine sahip yüksek güçlü lazer silahı, hedef tespit radarı, hedef takip sisteminden oluşan ALKA, yer ve hava hedeflerine karşı üstün tespit, takip ve saniyeler seviyesinde tahrip yeteneği sağladı. Emeği geçenleri kutlarım."
LAZER SİLAH SİSTEMLERİ TEDARİK PROJESİ FAALİYETLERİ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan ve Roketsan ana yükleniciliğinde yürütülen Lazer Silah Sistemleri Tedarik Projesi faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor.
İKİ KATMANLI SAVUNMA MİMARİSİNE SAHİP
Asimetrik tehditlere karşı elektromanyetik ve lazer teknolojisini kullanan Çok Yakın Hibrit Hava Savunma Sistemi olan ALKA, tehditlerin, Elektromanyetik Karıştırma Silahı (EKS) ile engellenmesini ve Lazer Silahı ile tahribat edebilmesini sağlayan iki katmanlı savunma mimarisine sahiptir.
HEDEFE ÖZEL OLARAK İMAL EDİLDİ
Hedefe özel olarak imal edilen ALKA, üzerinde çeşitli faydalı yükler taşıyabilen (kamera, patlayıcı, vb.) farklı güdüm çözümleri ile seyir özelliği kazandırılmış mini/ mikro insansız hava araçları (IHA) ve mini/mikro IHA sürülerinin güvenli bir menzilde etkisiz hale getirebilirken meskûn mahallerdeki bombalı tuzaklarına ve yol kenarlarına yerleştirilen el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneklerine karşı da kullanılabiliyor.
ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi'nin özellikleri
Kullanım Alanları
İsmail Demir bu görüntülerle paylaştı! "ALKA" testlerden başarıyla geçti | Video