Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Milli lazer sistemi ALKA tam isabetle vurdu! Dünyada sayılı ülkelerde var
Giriş Tarihi: 25.12.2022 13:52 Son Güncelleme: 25.12.2022 13:54

Milli lazer sistemi ALKA tam isabetle vurdu! Dünyada sayılı ülkelerde var

Roketsan tarafından geliştirilen yerli ve milli ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi, gerçekleştirilen testler esnasında hedefini tam isabetle imha etti. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi'nin testlerinde bir aşamayı daha geride bıraktıklarını belirterek, "ALKA, yer ve hava hedeflerine karşı üstün tespit, takip ve saniyeler seviyesinde tahrip yeteneği sağladı" ifadesini kullandı.

İHA
Milli lazer sistemi ALKA tam isabetle vurdu! Dünyada sayılı ülkelerde var

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, asimetrik tehditlere karşı elektromanyetik ve lazer teknolojisi kullanan, çok etkin hibrit bir savunma sistemi olan ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi kabiliyetlerini sergiledi ve hedefi tam isabetle vurdu.

YÜKSEK GÜÇLÜ LAZER SİLAH SİSTEMİ ALKA

ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi kapsamında geliştirilen hedef tespit radarı, hedef takip sistemi ve elektromanyetik karıştırma sistemine sahip yüksek güçlü lazer silah sisteminin gösterimi gerçekleştirildi.

Gösterim faaliyeti kapsamında, farklı güç seviyelerinde ve farklı taşıyıcı platformlara (sabit, taşınabilir ve mobil) entegre bir ürün ailesi olarak geliştirilen yerli ve milli lazer silah sistemi çözümü tanıtıldı, atışlı testlerle elde edilen yetenek ve etkinlik gösterildi. Geliştirilen sistemler, hem yer hem de hava hedeflerine karşı üstün tespit, takip ve saniyeler mertebesinde tahrip yeteneği gösterdi.

Projede Ermaksan firması da lazer kaynağı üreticisi olarak görev alıyor.

"ALKA BİR AŞAMAYI DAHA GERİDE BIRAKTIK"

ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sisteminin testlerinde bir aşamanın daha geride bırakıldığını açıklayan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Hedefimiz savunma sanayiinin her alanında geriden gelen değil, önde giden bir Türkiye. Sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı lazer ve elektromanyetik faaliyetlerimizde önemli yer tutacak ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sisteminin testlerinde bir aşamayı daha geride bıraktık. Elektromanyetik karıştırma sistemine sahip yüksek güçlü lazer silahı, hedef tespit radarı, hedef takip sisteminden oluşan ALKA, yer ve hava hedeflerine karşı üstün tespit, takip ve saniyeler seviyesinde tahrip yeteneği sağladı. Emeği geçenleri kutlarım."

LAZER SİLAH SİSTEMLERİ TEDARİK PROJESİ FAALİYETLERİ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan ve Roketsan ana yükleniciliğinde yürütülen Lazer Silah Sistemleri Tedarik Projesi faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor.

İKİ KATMANLI SAVUNMA MİMARİSİNE SAHİP

Asimetrik tehditlere karşı elektromanyetik ve lazer teknolojisini kullanan Çok Yakın Hibrit Hava Savunma Sistemi olan ALKA, tehditlerin, Elektromanyetik Karıştırma Silahı (EKS) ile engellenmesini ve Lazer Silahı ile tahribat edebilmesini sağlayan iki katmanlı savunma mimarisine sahiptir.

HEDEFE ÖZEL OLARAK İMAL EDİLDİ

Hedefe özel olarak imal edilen ALKA, üzerinde çeşitli faydalı yükler taşıyabilen (kamera, patlayıcı, vb.) farklı güdüm çözümleri ile seyir özelliği kazandırılmış mini/ mikro insansız hava araçları (IHA) ve mini/mikro IHA sürülerinin güvenli bir menzilde etkisiz hale getirebilirken meskûn mahallerdeki bombalı tuzaklarına ve yol kenarlarına yerleştirilen el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneklerine karşı da kullanılabiliyor.

ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi'nin özellikleri

  • Tek başına ve/veya ağ yapısında görev yapabilme
  • Tüm araçlarda komuta kontrol kabiliyeti yedeklemesi
  • Ağ yapısında hedef üzerinde aynı noktaya çoklu lazerin otonom odaklanması
  • Birden fazla tehdide karşı tehdit değerlendirme ve silah atama [TEWA]
  • Farklı radar ve/veya EKS'ler ile entegrasyon yeteneği
  • Veri füzyonu ile düşük yanlış alarm oranı [Çoklu sensör kullanımı]
  • Lazer silahı ile 750 m etkili tahrip menzili
  • EKS ile Geniş aralıkta mini / mikro İHA tehditlerini engelleme
  • Radar ile alçaktan ve yüksekten uçan mini / mikro İHA tehditlerini tespit ve takip
  • Elektro-optik hedef takip sistemi ile yüksek hassasiyette hedef takibi
  • Yüksek hızlı hedef takip ve tahribi
  • Hedef üzerinde tahrip edilecek bölgenin hassas seçimi
  • Yapay zekâ ile görüntü üzerinden otomatik hedef tespiti ve takibi [Minimum yanlış alarm / İkaz verme yeteneği]
  • Tespit edilen hedefe otomatik yönlenebilme
  • Sürü saldırılarında hedef sayısından bağımsız engelleme
  • Komuta merkezinden komuta edilebilme
  • Gece-gündüz görev yapabilme
  • Gözetleme sistemi olarak kullanılabilme
  • Nöroergonomi uygulaması ile kullanıcı üzerindeki operasyon yükünü azaltma
  • Seri atış yapabilme
  • Konvansiyonel yöntemlere göre düşük atış maliyeti

Kullanım Alanları

  • Meskûn mahal operasyonları [EYP ve bombalı tuzaklara karşı]
  • Askerî birliklerin korunması
  • Kamu binalarının korunması
  • Hava alanlarının korunması
  • Toplu yaşam alanlarının korunması
  • Teknolojik üretim tesislerinin korunması
  • Enerji üretim tesislerinin korunması
  • VIP personelinin korunması
  • Psikolojik öneme haiz diğer tesislerin korunması

İsmail Demir bu görüntülerle paylaştı! "ALKA" testlerden başarıyla geçti | Video

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Milli lazer sistemi ALKA tam isabetle vurdu! Dünyada sayılı ülkelerde var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA