Milli lazer sistemi ALKA tam isabetle vurdu! Dünyada sayılı ülkelerde var

"ALKA BİR AŞAMAYI DAHA GERİDE BIRAKTIK"

ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sisteminin testlerinde bir aşamanın daha geride bırakıldığını açıklayan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Hedefimiz savunma sanayiinin her alanında geriden gelen değil, önde giden bir Türkiye. Sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı lazer ve elektromanyetik faaliyetlerimizde önemli yer tutacak ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sisteminin testlerinde bir aşamayı daha geride bıraktık. Elektromanyetik karıştırma sistemine sahip yüksek güçlü lazer silahı, hedef tespit radarı, hedef takip sisteminden oluşan ALKA, yer ve hava hedeflerine karşı üstün tespit, takip ve saniyeler seviyesinde tahrip yeteneği sağladı. Emeği geçenleri kutlarım."