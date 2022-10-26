Milli metro projesi için tarih belli oldu! Türkiye’nin dört bir yanı demir ağlarla örülüyor

"2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"ndan derlenilen bilgiye göre, raylı sistem araçları, güvenli ve konforlu bir yolculuk imkanı sağlaması ve yük taşımacılığında ekonomik, verimli ve çevre odaklı fırsatlar sunması sebebiyle hem kent içi hem de şehirlerarası ulaşımda yaygın tercih edilmeye devam edilecek.