Milli paralarla ticaret çağrısı

İSLAMİşbirliği Teşkilatı (İİT)-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu açılış konuşmasını yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, üye ülkelere yerel paralarla ticaretin teşvik edilmesi çağrısında bulundu. Pandeminin yanı sıra savaşın, küresel ekonomiye ilişkin mevcut endişelere yenilerini ekleyerek ekonomik görünüme ilişkin belirsizlikleri artırdığını vurgulayan Kavcıoğlu, "Bu şokların olumsuz etkileri ülkeler arasında zamanlama ve şiddet açısından farklılık göstermiştir. Bu zorlu ortamda, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler olarak ekonomilerimizin dayanıklılığını artırmaya yönelik çabalarımızı güçlendirmemiz gerekmektedir" diye konuştu."İİT çatısı altında, farklı yapıda ekonomilerden oluşan zengin bir topluluğa sahibiz" diyen Kavcıoğlu, "Ülkelerimiz arasındaki bu çeşitliliği, İİT bünyesinde daha yakın işbirlikleri kurarak fırsata çevirebiliriz. Ülkelerimiz arasında daha entegre bir finansal sistemin inşa edilmesi, kazan-kazan prensibi doğrultusunda daha verimli sermaye dağılımına olanak sağlayacaktır. Ülkeler arası ticarette milli para birimlerinin kullanılmasının teşvik edilmesi ve merkez bankası dijital paralarının kullanım olanakları üzerinde çalışılması bu konuda dikkate alınması gereken iki önemli husustur" dedi.