Milli Saraylar’a rekor ziyaretçi! 6 milyon 649 bin 163 kişi ağırlandı

Milli Saraylar Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgınından sonra turizmde yaşanan hareketlilik, gişe verilerine de yansıdı. 2021 ve 2022'nin ziyaretçi verileri arasında dikkat çeken bir fark kaydedildiği belirtilirken, turist sayısının geçen yıla göre yüzde 98 artışla, 6 milyon 649 bin 163'e ulaştığı bildirildi. 2021 yılında bu rakamın, 2 milyon 957 bin 187 olarak kayıtlara geçtiği vurgulandı.



Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayı başta olmak üzere Aynalıkavak, Maslak, Ihlamur, Beykoz, Mecidiye ve Küçüksu gibi tarihi kasırları bünyesinde barındıran Milli Saraylar'ın, rekor ziyaretçi sayısına ulaştığı açıklandı. 2022 verilerine göre; 3 milyon 300 bin 773 kişiyle Topkapı, 1 milyon 434 bin ziyaretçiyle Dolmabahçe Sarayı, rekor turist sayısına öncülük etti. Anadolu yakasının en çok ziyaret edilen sarayı Beylerbeyi ise, turist sayısını 132 bin 199'dan, 392 bin 804'e çıkardı.

PANDEMİ ÖNCESİNİ YÜZDE 58 ARTIŞLA GEÇTİ



Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı saray, köşk ve kasırlar, 2022 yılında ağırladığı ziyaretçi sayısıyla, pandemi öncesi oranını da geçti. 2019 ve 2022 verileri arasında yüzde 58 artış gözlendi. Pandemi etkisinin turizmde yeni yeni kendisini hissettirmeye başladığı 2019 yılında, ziyaretçi sayısı 4 milyon 183 bin olarak kayıtlara geçti.



Ziyaretçi verilerinde İslam Medeniyetleri Müzesi (İMM) de dikkat çekti. 8 Nisan 2022 tarihinde ziyaretçiyle buluşan İMM, bugüne kadar 777 bin 736 kişiyi ağırladı. 2021 yılının nisan ayında açılışı yapılan Beykoz Cam ve Billur Müzesi de ziyaretçi sayısını artırdı. Müze, 2022 yılında 185 bin 425 kişinin uğrak noktası oldu.