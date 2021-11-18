Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Uçak bakım ve onarımları Kayseri’de yapılacak

Erciyes Üniversitesi'nin 2021-2022 Eğitim-Öğretim Akademik Yılı Açılış Töreni ve Fahri Doktora Takdim Töreni ile bir dizi ziyaretler kapsamında kente gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

BAKAN AKAR, "ÇEVRE DOSTU" SERGİYİ GEZDİ

Başkanlık girişinde Bakan Akar'ı çiçeklerle karşılayan Başkan Büyükkılıç, Bakan Akar ve beraberindeki heyete, Büyükşehir Belediyesi fuaye alanında Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) eğitmenleri tarafından hazırlanan, 12 takım, 70 parçadan oluşan Dekoratif Ahşap Süsleme Sergisi'ni gezdirdi. Bakan Akar, sıfır atık projesi kapsamında kullanım süreleri dolmuş, kullanılmayacak düzeyde olan mobilyalar üzerine dekoratif ahşap süsleme yöntemi ile hazırlanan ürünleri ilgiyle gezdi.

TURKOVAC ÖVÜNÇ KAYNAĞIMIZ

Sergi ziyaretinin ardından başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; "Kayseri'de bilimsel, ilmi çalışmalar hızla devam ediyor. Özellikle TÜRKOVAC'ta çok büyük başarılar elde edildiğini, onun da artık sona çok yaklaşıldığını, önümüzdeki günlerde sadece ülkemizin, kendi milletimizin, asil vatandaşlarımızın, 84 milyon vatandaşımızın değil, aynı zamanda dost, kardeş ve tüm insanlık için de bu aşının kullanılmasının asil milletimize sağlayacağı çok büyük bir gurur ve övünç var. Bu konuda öncü olan, çalışmalara liderlik yapan Prof. Dr. Sayın Aykut Özdarendeli'yi de tebrik etme fırsatı buldum" diye konuştu.

UÇTAK BAKIM VE ONARIMLARI KAYSERİ'DE YAPILACAK

Kentte yapılan proje ve hizmetleri de yakından takip ettiklerini ve gelişmelerin kendilerini memnun ettiğini vurgulayan Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:"Kayseri'mizde havaalanımızın büyük hızla yapılmakta olduğunu, Kayseri'mizin ihtiyacına cevap veremeyen mevcut tesislerin genişlemesi ile hava ulaşımının çok kolaylaşacağını, buna bağlı olarak Kayseri'mizi ziyarete gelecek ziyaretçilerimizin de çok ciddi şekilde artacağını değerlendiriyoruz. Savunma sanayi konusunda da önemli adımlar atıldığını biliyorsunuz. Buradaki hava bakım fabrikamızın yaptığı girişimlerle bir anlaşma yapıldı, uçaklarımızın bakımı, onarımı, birleştirilmesi dahil, Kayseri'de yapılması konusunda önemli adımlar atıldı, önemli gelişmeler var. Önümüzdeki günlerde inşallah sadece Türk Silahlı Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri'nin uçakları değil, aynı zamanda dost ve kardeş ülkeler ile bazı Avrupa'daki müttefik ülkelerimizden de buraya bakıma, onarıma uçakların gelmesini bekliyoruz, temaslarımız sürüyor. Aspilsan'da da gelişmeler hızlı bir şekilde devam etmekte, hem ülkemizin hem de dost ülkelerin enerji ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki benzeri gelişmeler bizi ziyadesiyle memnun ediyor" dedi.