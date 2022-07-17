Milli Teknoloji Hamlesi hız kesmiyor! ’ŞAHİN’ envantere girdi: Türkiye’de ilk oldu

DRONE AVCISI ŞAHİN ENVANTERE GİRDİ

Mini-mikro İHA'ların imhası için geliştirilen ŞAHİN 40 mm Fiziksel İmha Sistemi'nin ilk kez envantere girdiğini bildiren Demir, "Kolay intikal ve kurulum özelliklerine sahip ŞAHİN, kritik tesislerin korunması, sınır güvenliği, hava savunma gibi alanlarda kullanılabilecek. Hayırlı olsun." bilgisini verdi.