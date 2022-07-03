Milli teknolojide tam bağımsız yarınlar: TEKNOFEST Girişim Programı başlıyor!

"GİRİŞİMLERE MADDİ DESTEK VERİLECEK"

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "TEKNOFEST'te yarışan gençlerimizin bir kısmı kendi girişimlerini kurmuşlardı. Bunun yanında finalist olan genç kardeşlerimize de, girişimlerini kurup hem maddi anlamda hem mentorluk anlamında destek olmak maksadıyla, TEKNOFEST Girişim Programı'nı başlatmıştık. Aylardır bu girişimlerimizde eğitim alıyorlardı. Bugün de seçilen girişimlerle birlikte, hem ön kuluçka, hem de hızlandırma programı kapsamında girişimlerimizin hikayelerini dinledik. Onları destekleyecek unsurları bulmak üzere bu programı başlattık. Bir kaç ay boyunca eğitimler devam edecek. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı da bu girişimlere maddi destek olacak" ifadelerini kullandı.