Milli teknolojiler "akıllı şehir" Samsun'daki TEKNOFEST'te vitrine çıkacak

ELEKTRİKLİ OTOBÜSLERLE TEKNOFEST'E

ASELSAN, bu yıl 30 Ağustos-4 Eylül döneminde gerçekleştirilecek dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e savunma ve yaşam teknolojilerini sergileyeceği 350 metrekarelik standıyla katılacak.

TEKNOFEST'e ev sahipliği yapan Samsun'da, "akıllı şehir" ve elektrikli otobüs gibi çok sayıda milli ve yüksek teknolojili ASELSAN projesi, kent yaşamını kolaylaştırmak üzere kullanılıyor.

ASELSAN ve Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında Temmuz 2021'de Ultra Hızlı Şarj Özellikli Elektrikli Otobüs ve Şarj Sistemleri Sözleşmesi imzalandı. ASELSAN ve TEMSA iş birliğiyle geliştirilen Türk otomotiv sanayisinin ilk yüzde 100 yerli elektrikli otobüsleri kentte kullanılmaya başlandı. Yerli olarak tasarlanan ve çevreci bir bakış açısıyla geliştirilen Avenue EV, fosil yakıt yerine sürdürülebilir enerji kaynağı olan elektrikle çalışıyor.

Bu kapsamda ASELSAN'ın TEMSA ile ürettiği 15 elektrikli otobüs TEKNOFEST'in ulaşımına katkı sağlayacak. TEKNOFEST'te binlerce kişi, alana elektrikli otobüslerle taşınacak. 90 kişi kapasiteli, 10-15 dakikada şarj edilen otobüsler, tek şarjla yaklaşık 85 kilometre menzile ulaşıyor. Ayrıca ultra hızlı şarj istasyonları Türkiye'de bu otobüslerle birlikte ilk kez kullanılıyor. Yakın gelecekte hızlı şarj istasyonlarının da artmasıyla şehrin tümüne yerli elektrikli otobüslerle hizmet verilmesi hedefleniyor. Elektrikli otobüsler, karbon salınımını minimize etmenin yanı sıra akaryakıt ve bakım onarım masraflarından önemli tasarruf sağlıyor, yolculara da daha konforlu bir ulaşım hizmeti sunuyor.

Elektrikli çekiş sistemiyle sıfır karbon emisyonuna sahip çevreci otobüsler, yüksek performanslı son teknolojiyle donatıldı. Aracın elektrik motoru, çekiş eviricisi, ana bilgisayarı, gösterge paneli gibi normalde ithal olan bileşenler ASELSAN tarafından yerli olarak tasarlanıp üretildi. Bu kapsamda Avenue EV, otomotiv sektöründe Türkiye'de yerlilik oranı en yüksek araç olarak dikkati çekiyor. Elektrikli otobüslerin toplu taşımaya dahil edilmesi yakıt tasarrufu ve işletme maliyetlerinin azalması gibi faydaların yanında en önemli katkıyı da çevreye yapıyor. Sıfır emisyon değerleri sayesinde hava kirliliğinin artmasını engelliyor. Öte yandan sessiz çalışan otobüsler, kentlerdeki gürültü kirliliğini de azaltıyor. Sera gazı emisyonlarının ve gürültü kirliliğinin azaltılması kentlerde yaşayan insanların yaşam kalitesine etki ediyor.