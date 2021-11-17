Milyar dolarlık E-Spor Projesi ICRYPEX’te listeleniyor

Kripto para piyasası yeni oyuncularıyla farklı ekosistemler yaratıyor. CoinGecko'nun verilerine göre yaklaşık 6 bin kripto paranın yer aldığı kripto para piyasasının büyüklüğü 3 trilyon doları geçti. Bu sene kripto para piyasasında boy göstermeye başlayan token'lar, kulüpler ve taraftarlar arasında yarattıkları yeni nesil etkileşim ile piyasaya farklı bir boyut kazandırdı. Kısa sürede 500 milyon dolarlık dev bir ekosisteme dönüşen token'lar, %500'ün üzerinde getirileriyle yatırım ve finans dünyasındaki konumunu giderek artırıyor. Daha önce Altay Spor Kulübüne özel geliştirdiği Altay Fan Token ile fan token piyasasına giren ICRYPEX, Gamer Arena'nın Utility Token'ını (GAU) listeleyerek oyun platformlarında yenilikçi bir bakış açısı sunuyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer, "Spor kulüplerinin taraftarlarıyla yeni nesil etkileşim kurmak ve gelir modeli yaratmak için başvurduğu token'lar, dijital oyun platformları için de yeni bir rekabet alanı yarattı. Gamer Arena Utility Token; dijital oyun, e-spor ve rekabet platformu içerisinde 300 binden fazla kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılabilecek. Yatırımcılar Gamer Arena platformu üzerinde GAU Token'ı kullanarak rekabetin yüksek olduğu e-spor karşılaşmalarında mücadele edebilecek. Kazandıkları GAU Token'lar ile yatırımlarına yön verebilecek, yeni karşılaşmaların ödül havuzunun genişletilmesini sağlayabilecekler.

GAU TOKEN MOBİL UYGULAMALAR VE İNTERNET SİTESİNDE SATIŞTA

İşlev (Utility) token'ları arasında gerçekten işleyen bir platform olarak öne çıkan GAU Token'ın 22 Kasım'da ICRYPEX'in mobil uygulamaları ve İnternet sitesi üzerinden ön satışa sunulacağını açıklayan ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer, "ERC-20 ağında yer alan GAU Token, sadece ICRYPEX'te listelenecek ve aktif olarak kullanılabilecek. Kullanıcılar, token ekosistemine yeni bir bakış açısı kazandırdığımız GAU Token ile 21 farklı e-spor karşılaşmasına ve düellolara bireysel ya da takım hâlinde katılabilecek." diye belirtti.

PİYASANIN DÖNÜM NOKTASININ TEMSİLCİSİ

GAU Token'ın token piyasasının önemli bir dönüm noktasının temsilcisi olduğuna dikkat çeken ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer, "GAU Token kullanıcılara e- spor müsabakalarına katılarak yatırım yapma fırsatı sunuyor. Kullanıcıların yarıştıkça kazanacağı GAU Token, gerçekleşen düellolar ve rekabeti yüksek karşılaşmaların ardından yakımlar ve transfer kesintileri ile deflasyonist bir yapı sunacak." diye sözlerine ekledi.

REKABETÇİ OYUN PLATFORMU: GAMER ARENA

Gamer Arena birçok PC, konsol ve mobil oyunlarda kıyasıya rekabetlerin yaşandığı bir oyun platformu olarak karşımıza çıkıyor. Tamamen dijital olan oyun platformu rekabetin ve heyecanın bir araya geldiği Gamer Arena'da her yaştan oyuncular bir araya gelerek bireysel veya ekip kurarak en popüler oyunlarda yarışıyor.

GAMER ARENA'DA NELER YAPABİLİRSİN?

21 oyundan içinden istediğin oyunu seçerek oyunlara katılım sağlayabilirsiniz. Düellolara ve turnuvalara katılarak isterseniz bireysel isterseniz de ekip arkadaşlarınızla Gamer Arena platformunda kabiliyet ve becerilerinizi gösterebilirsiniz. Popüler e-spor platformu olan Gamer Arena'da kazanılan oyunlarla başarılarınızı kanıtlayabilir, GAU Token havuzunu elde etme şansı yakalayabilirsiniz. Ayrıca birincilik kazanan yarışmacılara GAU Token'ın yanında platformda birbirinden farklı sürpriz hediyeler verilecek.