Milyarlarca liralık etki analizi belli oldu

AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu ve bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak vergi teklifinin bütçeye milyarlarca gelir getirecek etki analizi belli oldu. Buna göre teklifin kritik düzenlemelerden biri olan sosyal güvenlik destek primi 5 puan indiriminin sonlandırılmasından yıllık 13 milyar lira gelir sağlanacak. Yurtiçi asgari kurumlar vergisi uygulamasına yönelik düzenlemeyle de 62 bin kurumlar vergisi mükellefleri etkilenecek ve bütçeye ilave 70 milyar TL gelir yansıyacak. Ayrıca çok uluslu şirketlerde küresel asgari kurumlar vergisi uygulamasına yönelik düzenlemeden ise tahmini 40 milyar TL gelir elde edilecek. Bu arada 500 TL'ye çıkarılan yurtdışı çıkış harcından ise bütçeye 4.3 milyar TL gelir sağlanması bekleniyor. Startup şirketlerindeki hisse senedi opsiyonlarında sağlanan vergisel kolaylıklardan 1 milyar TL'lik etki oluşacak.Başkalarına ait banka hesapları, iban numaraları, ödeme kaydedici cihazlar ve pos cihazlarının kullanılması durumunda uygulanacak cezalar artırılıyor. 2023 yılında bu konuda yaklaşık 524 bin kişiye toplam 3 miyar 385 milyon TL, 2024 yılında ise yaklaşık 210 bin kişiye toplam 1 milyar 516 milyon TL özel usulsüzlük cezası kesildi. Düzenleme kayıt dışılıkla mücadeleye katkı verecek.Fazla çalışma alabilecek tüm personelin bu ödemeyi alması durumunda düzenlemenin bütçeye toplam etkisi azami 669.3 milyon lira olacak. Serbest bölge kazanç istisnasının ihracat gelirleri ile sınırlandırılmasından 2023 yılında 2025 yılı için 2.5 milyar TL gelir elde edilecek. Sosyal güvenlik destek priminin 5 puan indirimi uygulamasının sonlandırılmasından 13.7 milyar TL bekleniyor.