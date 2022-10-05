Milyarlık ring

Tarım ve ticaretin büyük kısmının gerçekleştiği Marmara'nın otoyollar ve köprülerle birleştirilmesi bölgeye milyarlık yatırım çekti. 1915 Çanakkale Köprüsü ile Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun hizmete açılmasıyla tamamlanan Marmara Otoyol Ring projesiyle, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Tekirdağ birbirine bağlandı. 8 yılda otoyolların geçtiği alanlarda 58 yeni Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kuruldu. Bu bölgelerde 200 binden fazla yeni istihdam sağlandı.Marmara bölgesini bir ring şeklinde donatan otoyollar geçtikleri bölgelerdeki sanayi yatırımlarının katlanmasını sağladı.Mayıs 2021'de tamamlanan Kuzey Marmara Otoyolu en fazla yatırım doğuran projelerden biri oldu. Yolun geçtiği güzergâhlarda yerel ekonomiler canlandı, turizm, gayrimenkul ve sanayi gibi sektörlere büyük destek sağlandı. İstanbul ile mesafesi 45 dakikaya düşen Kartepe, Sapanca ve Akyazı gibi lokasyonlar yatırımcılar tarafından adeta İstanbul'un yeni ilçeleri olarak görülmeye başlandı. Güzergâh ve çevresi bu yıl 32 milyarlık yatırım çekti. Bölgede 4 yeni OSB açıldı. Son olarak Ferizli ilçesinde kurulacak olan Sakarya Otomotiv ve Metal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin ÇED raporu geçen hafta onaylandı. Kuzey Marmara Otoyolu'nun batıdaki fırsat penceresi ise Çerkezköy ve Kapaklı'ya açıldı. Yol ile birlikte iki ilçede 3 yeni OSB kuruldu. 910 milyon TL yatırımla kurulan OSB, yaklaşık 523 hektar büyüklüğündeki alanda inşa edilecek.Otoyolların en çok katkı sağladığı illerden biri de Balıkesir ve Yalova oldu. TOGG'un da tedarikçisi olması beklenen Yalova İMES OSB'de 150'den fazla yatırımcı yerini aldı. Balıkesir de İstanbul-İzmir Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte Marmara ve Ege'deki tüm yatırımcıların odağı oldu. Yeni açılan yollar ile şehrin Kapıkule'ye olan mesafesi de azaldı. 2021 yılında da marka değeri en fazla artan üç OSB'den biri BALOSB oldu. 2017'de Şişecam'ın Gebze'deki fabrikayı kapatıp Balıkesir'e gelmesi, aynı yıl Kalekim'in burada yeni fabrika açması, Betek Grup'un 76 dönüm üzerinde tam otomasyona dayalı yalıtım fabrikası açması OSB'yi bir üst lige taşıdı. Ayrıca HEG Gıda, Kebir Süt gibi fabrikaların da yatırıma devam etmesi Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'ne ilgiyi artırdı. BALOSB Müdürü Mesut Eray, "Balıkesir otoyol ve köprü ekonomisinden en çok istifade eden il. İstanbul-İzmir otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte Balıkesir, Marmara ve Ege'deki yatırımcıların ilgi odağı oldu" dedi.1915 Çanakkale Köprüsü'nün ardından Çanakkale, sanayi yatırımcılarının da akınına uğradı. Çanakkale Köprüsü'ne 14 kilometre mesafedeki OSB'de doluluk yüzde 100'e ulaştı.