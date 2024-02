Milyon dolarlık makinelerle çadır altında üretim

Antakya'dan karayolu ile Hatay, Gaziantep ve Adıyaman'ın ilçelerine doğru yola çıkıyoruz. İlk durağımız Gaziantep Nurdağı oluyor. Burası ilin en ağır hasar alan yerlerinden biriydi. Enkaz kaldırma çalışmalarının büyük oranda tamamlandığı ilçede yol boyunca dizili binlerce ikinci el araç göze çarpıyor. Kamyondan minibüse, otomobilden otobüse yol boyunca dizili araçlar bölgeyi açık bir oto alım-satım merkezine çevirmiş. Bölge ekonomisinin yüzde 30'a yakın geliri de buradan geliyor. Deprem öncesi de bu alanda güçlü olan ilçenin deprem sonrası bu namı daha da artmış. Tarihi İpekyolu üzerinde, Adana-Hatay ve Gaziantep otoban kavşağında yer alması ilçeye böyle bir lojistik potansiyel katmış. Depremden sonra galerilerin hasar alması ve insanların araçlarını kapalı alanlarda tutmamaya başlaması buraya yönelimi artırmış. Binlerce minibüs kamyon ve otomobil şehrin tüm sokaklarını kaplamış.Bulunduğumuz gün Nurdağı ve Islahiye'de TOKİ konutlarının teslim töreni vardı. Deprem bölgelerinde biten konutların çoğunun Gaziantep'te olmasının nedenini de bu seyahatte öğreniyoruz. Zira çoğu il ve ilçede konut teslimlerinin yazı bulması bekleniyor. Gaziantep'te 6 Şubat öncesi gerçekleşen teslimlerde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin deprem öncesi hazırladığı fizibiliteler etkili olmuş. Büyükşehir bundan 3 yıl önce olası bir deprem ve sonrasına yönelik ciddi bir çalışma yapmış. Bu da konutların tesliminde 3 ile 6 ay arasında avantaj sağlamış. Şehir genelindeki konut teslim oranı yüzde 90'larda… Bazıları ise bundan 6 ay önce teslim edilmiş. Bu bilgileri Nurdağı'nda "Ye iç Şükret" restoranında dışarıda yakılmış bir sobanın önünde öğreniyoruz. Burada da gündem ciddi şekilde ekonomiye kaymış. Konutların teslimi o kadar farklı bir psikoloji yaratıyor ki. Hele de zamanından önce teslim alan yerlerde olmak farklı bir özgüven katıyor o bölgeye.Adıyaman'daki fabrika ziyaretimizde sanayi tesislerinde kadın işçilerin de arttığını görüyoruz. Bu gelişmenin arkasında elbet depremde kaybedilen eşlerin ve yakınların de etkisi var. Fabrika içinde görüşme yaptığımız ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kadın çalışanın bizden iletmemizi istediği bir mesajı var. Bu da kiracıların da TOKİ konutlarından yararlanması. Bunu da şu sözlerle iletiyor: "Ben depremde eşimi kaybettim. Üniversitede iki oğlumu okutuyorum. Kiracılar için de TOKİ imkânı olsun istiyoruz. Adıyaman'ı terk etmek istemiyoruz."Biraz da sanayi bölgelerini gezmek için yola devam ediyoruz. Yolumuzun üzerinde Ortadoğu'nun en büyük çelik tencere fabrikası bulunuyor. Kahramanmaraş ve Adıyaman'ın tam ortasındaki tesise girdiğimizde deprem sürecindeki üretimin izlerini hâlâ görebiliyoruz. Zira milyon dolarlık makinelerin üzerinde çadır brandalar hâlâ duruyor. Fabrika, depremden 45 gün sonra üretime bu yöntemle devam etmeyi başarmış… Hikâyeyi OMS Paslanmaz Mutfak Araçları Fabrika Müdürü Mustafa Avseren'den dinledik. "Saçım sakalım son bir senede beyazladı" diyerek başladı hikâyelerini anlatmaya. "Depreme Gölbaşındaki evimizde yakalandık. Ailemi güvenli bir yere taşıdıktan sonra depremin ilk saatlerinden itibaren fabrikaya geldik. Çatılar çökmüş, makinelerimiz ciddi hasar görmüştü. Ama bu haline bile sevindik çünkü ayağa kaldırabileceğimizi biliyorduk. 45 gün sonra üretime başladık. Bu herkes için hayata tutunma ve moral kaynağı oldu. Konteyner kentler de kurulmaya başladı. Gelen siparişleri yetiştirmek için milyon dolarlık makinelerimizi kurduğumuz dev çadırlarda çalıştırdık." OMS bugün neredeyse tam kapasiteye ulaşmış, tüm çatılarını çelik konstrüksiyon ile kaplamış ve 400'e yakın kişiye yeniden istihdam sağlamayı başarmış.Yolumuza devam edip Adıyaman OSB'ye ulaşıyoruz. Burada bulunan 200 işletmenin 14'ü, 6 Şubat depremlerinde yıkılmış veya ağır hasar almış. Deprem nedeniyle birkaç ay kapanan fabrikalar bir süre sonra yeniden açılmaya başladı. Depremden önce yaklaşık 20 bin kişinin istihdam edildiği Adıyaman OSB'deki fabrikalarda istihdam bugün itibariyle 15 bine ulaşmış. Hemen her fabrika eleman arıyor. İş insanlarının beklentisi TOKİ konutlarının teslimi ile birlikte bu yaz yeniden istihdamda 20 binin üzerine çıkılacağı yönünde. Yetkililerden aldığımız bilgiye göre birçok fabrika 6 Şubat haftası çalışmayacak. Nedeni ise hemen her çalışanının mutlaka bir yakınını depremde kaybetmiş olması. Bu nedenle 6 şubat ve beraberindeki günler mezarlık ve akraba ziyaretleri ile geçecek.Ve son olarak Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine varıyoruz. Adı deprem üssü ile anılan bu küçük ilçe yaralarını en hızlı saran ilçeler arasında. Nedeni ana caddedeki yıkımın az olması. Ancak ana cadde dışında kalan yapıların büyük çoğunluğu yıkılmış. İlçenin yüksek bir noktasına çıktığımızda ise yeni Pazarcık'ı gördük. Buradaki TOKİ evleri de büyük oranda tamamlanmış. Cadde üzerindeki açık restoranlar arasında genç bir girişimcinin kurduğu çiğköfteciye denk geliyoruz. İçerisinde çok sayıda genci görünce sohbeti de kaçırmayalım diyerek başlıyoruz konuşmaya.İlk söylemleri psikolojik olarak yaşadıkları çöküntü. 6-7 kişilik genç gruba sorular soralım dediğimizde boğazları düğümleyen o sözler çıkıyor ağızlarından "Abi zaten burada bu kadar genç kaldık. Çoğu arkadaşımız öldü. Küçük bir yer burası. Ölmeyenler arasından da durumu iyi olanlar burayı terk etti" diyorlar. Girişimci gencimiz ekleme yapıyor. "Çok zamansız oldu, burası o kadar güzel gelişiyordu. Gurbetçiler burada çok, hepsi buraya yerleşmeyi istiyordu. Ama her şey yıkıldı gitti." Gençlere göre TOKİ konutlarının tesliminin başlaması işleri hareketlendirmiş.