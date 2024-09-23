Milyonerler yeniden Türkiye’ye gelmeye başladı

Halihazırda yıllık minimum 20 milyar euro büyüklüğünde bir hacmi olan göç sektörü, Türkiye'de bu yıl yeniden hızlanmaya başladı. Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, "Geçen yıl başka ülkelerden Türkiye'ye gelen dolar milyoneri sayısı 300 idi. Türkiye'den göç eden milyoner sayısı da 100 civarındaydı. Türkiye'ye gelen milyoner sayısı yönünden pozitif bir fark söz konusu. Bu profiller çoğunlukla konut alma yöntemiyle vatandaşlığa geçiş sağlıyor. Bu bağlamda Türkiye Vatandaşlık Programı'nın istisnai bir durumu var. Bir dönem oldukça popüler hale geldi. Ekonomi rasyonel bir zemine doğru ilerledikçe talepler artmaya başladı. Risk primlerinin düşmesi, kredi notunun yükselmesi gibi etkenler yatırımcının kararını pozitif yönde etkiliyor" değerlendirmesinde bulundu. ABD'nin Türkiye'de çoğu insanın yaşamak için hayal ettiği ülke durumunda olduğunu kaydeden Burak Demirel, "Türkler en fazla Karayip bölgesinde Antigua&Barbuda ve Grenada'ya, Avrupa'da ise Malta ve Avusturya'ya rağbet ediyor" dedi.