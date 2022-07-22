Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Milyonlara maaş farkları gün gün yatıyor: Tabloya bak öğren! 'Maaş farkı ne zaman ödenecek' sorusu netleşti: İşte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ödeme takvimi
Giriş Tarihi: 22.7.2022 15:00 Son Güncelleme: 22.7.2022 15:00

Milyonlara maaş farkları gün gün yatıyor: Tabloya bak öğren! 'Maaş farkı ne zaman ödenecek' sorusu netleşti: İşte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ödeme takvimi

METE DİRİCE METE DİRİCE
Milyonlara maaş farkları gün gün yatıyor: Tabloya bak öğren! ’Maaş farkı ne zaman ödenecek’ sorusu netleşti: İşte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ödeme takvimi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesiyle maaş farkları ile zamlı memur maaşları ve emekli ikramiyeleri bayram öncesi ödendi. SSK emeklileri için maaş farkı ise ödemeleri başladı. Bağ-Kur emeklileri için de tarih netleşti. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merak ettiği 'Maaş farkı ne zaman yatacak' sorusu için tablo hazırladık. İşte emekli maaşları için rehber olacak Temmuz zammı ve maaş farkları ile beraber ödeme takvimi tabloları...

Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası memur zammı yüzde 41,69 olurken, emekli zammı yüzde 42,35 olarak kayıtlara geçti. En düşük emekli maaşı ise 3.500 TL oldu. SSK emeklileri için maaş farkı ödemeleri sürerken, hafta Bağ-Kur emeklileri için yeni zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başlayacak. Peki kim ne zaman ödeme aldı, alacak? İşte detaylar...

  • SSK emeklileri maaşları yeni maaş farkı ile ne zaman ödenecek?
  • Bağ-Kur emeklileri maaşları yeni maaş farkları ile ne zaman yatacak?

İşte tahsis numarası son rakamına ödeme takvimi...

EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 42,35 MEMUR ZAMMI YÜZDE 41,69 OLDU

TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamını yüzde 4,98 olarak açıkladı. Bununla beraber SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 6 aylık zam oranı yüzde 42,35 olurken, bu rakam memurlar için yüzde 41,69 oldu.

Milyonlara maaş farkları adım adım ödeniyor: Maaş farkı ne zaman yatacak? | Video

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bayram ikramiyeleri hesaplara yattı. Emekliler yılda iki kez 1.100 TL bayram ikramiyesi alırken, ölüm aylığı alanlarda, pay oranı nispetinde emekli ikramiyesi aldı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜZDE 133 ORANINDA ARTTI

TBMM'den geçen ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile en düşük emekli maaşı 3.500 TL oldu. Aralık ayı dikkate alındığında en düşük emekli maaşı için artış yüzde 133 oldu.

  • Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.686 liraya,
  • 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise maaş 3.292 liradan 4.703 liraya çıktı.

DUL-YETİM AYLIĞI ORAN NİSPETİNDE VATANDAŞA ÖDENECEK

Bağ-Kur'dan dul ve yetim aylığı alanlara da yüzde 42,35 oranında zam yapıldı. En düşük emekli aylığı 3.500 TL ile hesap yapıldığında;

  • Yüzde 50 oranında dul aylığı veya yetim aylığı alan bir kişi 1.750 TL, Yüzde 75 oranında hissesi olan bir kişi 2.625 TL,
  • Yüzde 25 hissesi olan bir vatandaş ise 875 TL maaş farkı dahil yeni ödeme alacak.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 8 TEMMUZ'DA YATTI

Temmuz zammı sonrası zamlı memur maaşları için ödemeleri Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz'da yattı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 9.707 TL OLDU

Bakan Bilgin, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme irademizin bir parçası olarak 6 ay sonra yaptığımız %41.7'lik ikinci memur maaş artışıyla en düşük memur maaşı 9.707 TL oldu" dedi.

YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞLARI DA MEMURLAR KADAR ZAM ALDI

Yaşlı ve engelli maaşları her yıl 2 kez belirleniyor. Bu aylıklara memur ve memur emeklisi zam oranı kadar artış yaşanıyor. Yani Temmuz döneminde engelli ve yaşlı aylığı da yüzde 41,69 oranında arttı.

Memur maaşları gibi yaşlı ve engelli maaşları da Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz tarihinde vatandaşların hesabına yattı.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ZAMLI MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?

Bağ-Kur emeklisi için ödemeler,

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,
Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.

SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK emekli maaşları için ödemeler,

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak.

SON DAKİKA EMEKLİ VE MEMUR HABERLERİ EN HIZLI EN DOĞRU SABAH.COM.TR'DE!

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Milyonlara maaş farkları gün gün yatıyor: Tabloya bak öğren! 'Maaş farkı ne zaman ödenecek' sorusu netleşti: İşte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ödeme takvimi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA