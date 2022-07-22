YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞLARI DA MEMURLAR KADAR ZAM ALDI

Yaşlı ve engelli maaşları her yıl 2 kez belirleniyor. Bu aylıklara memur ve memur emeklisi zam oranı kadar artış yaşanıyor. Yani Temmuz döneminde engelli ve yaşlı aylığı da yüzde 41,69 oranında arttı.