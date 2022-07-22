Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası memur zammı yüzde 41,69 olurken, emekli zammı yüzde 42,35 olarak kayıtlara geçti. En düşük emekli maaşı ise 3.500 TL oldu. SSK emeklileri için maaş farkı ödemeleri sürerken, hafta Bağ-Kur emeklileri için yeni zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başlayacak. Peki kim ne zaman ödeme aldı, alacak? İşte detaylar...
İşte tahsis numarası son rakamına ödeme takvimi...
EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 42,35 MEMUR ZAMMI YÜZDE 41,69 OLDU
TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamını yüzde 4,98 olarak açıkladı. Bununla beraber SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 6 aylık zam oranı yüzde 42,35 olurken, bu rakam memurlar için yüzde 41,69 oldu.
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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜZDE 133 ORANINDA ARTTI
TBMM'den geçen ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile en düşük emekli maaşı 3.500 TL oldu. Aralık ayı dikkate alındığında en düşük emekli maaşı için artış yüzde 133 oldu.
DUL-YETİM AYLIĞI ORAN NİSPETİNDE VATANDAŞA ÖDENECEK
Bağ-Kur'dan dul ve yetim aylığı alanlara da yüzde 42,35 oranında zam yapıldı. En düşük emekli aylığı 3.500 TL ile hesap yapıldığında;
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 8 TEMMUZ'DA YATTI
Temmuz zammı sonrası zamlı memur maaşları için ödemeleri Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz'da yattı.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 9.707 TL OLDU
Bakan Bilgin, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme irademizin bir parçası olarak 6 ay sonra yaptığımız %41.7'lik ikinci memur maaş artışıyla en düşük memur maaşı 9.707 TL oldu" dedi.
YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞLARI DA MEMURLAR KADAR ZAM ALDI
Yaşlı ve engelli maaşları her yıl 2 kez belirleniyor. Bu aylıklara memur ve memur emeklisi zam oranı kadar artış yaşanıyor. Yani Temmuz döneminde engelli ve yaşlı aylığı da yüzde 41,69 oranında arttı.
Memur maaşları gibi yaşlı ve engelli maaşları da Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz tarihinde vatandaşların hesabına yattı.
BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ZAMLI MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?
Bağ-Kur emeklisi için ödemeler,
Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,
Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.
SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
SSK emekli maaşları için ödemeler,
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak.