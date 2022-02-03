Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasındaki önemli değişiklik kararı Danıştay’da





"30 MİLYONA AŞKIN SÜRÜCÜYÜ İLGİLENDİREN BİR KONU"

Konuya ilişkin dava açtıklarını söyleyen Boyner, "Sendika olarak geçen hafta Cuma günü Bölge İdare Mahkemesi kanalıyla Danıştay'a davamızı açtık. Örneğin aracınız 2018 model olsun, değeri de 200 bin lira olsun ve kaportası ile 5 parçası hasarlı olsun. Biz sigorta eksperleri olarak parça başına 1.4 ile 2.0 arasında alan hesabıyla değer kaybı hesap ederiz. Bu değer kaybı hesabıyla da aracın mevcut satışı anındaki ikinci el değerini de tespit ederiz. Yani bu hesaplamada aracın 20 bin lira değer kaybı var. İptale gittiğimiz formülde ise vatandaşa 7 bin lira fark çıkıyor. Arada 13 bin liralık fark var. Bu 13 bin lira fark, büyük bir para. Aracın değer kaybı 20 bin lira, 7 bin lira ödeme var. Danıştay, zannediyorum yedinci defa yürütmeyi durduracak. Bu 30 milyona aşkın sürücüyü ilgilendiren bir konu" şeklinde konuştu.