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Giriş Tarihi: 13.8.2022 10:15

Milyonlarca çalışan emekliyi ilgilendiren karar: Emekli olmasına rağmen çalışan işçi istifa ederse...

İHA
Milyonlarca çalışan emekliyi ilgilendiren karar: Emekli olmasına rağmen çalışan işçi istifa ederse...

Milyonlarca çalışan emekliyi yakından ilgilendiren haber Yargıtay'dan geldi. Yüksek mahkeme, emekli olmasına rağmen çalışmaya devam eden işçinin istifa etmesi halinde kıdem tazminatının hesaplanmasıyla ilgili önemli bir karar verdi. Karara göre, işçinin kıdem tazminatı emeklilik tarihindeki son maaşına göre hesaplanacak.

Yargıtay, milyonlarca çalışan emekliyi yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Yüksek mahkeme; emekli olmasına rağmen çalışmaya devam eden işçinin istifa etmesi halinde, kıdem tazminatının, emeklilik tarihindeki son maaşına göre hesaplanması gerektiğine hükmetti.

DAVALI ŞİRKET İDDİALARI REDDEDİNCE...

İş Mahkemesi'nin kapısını çalan emekli işçi, çalıştığı işyerinden kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının tahsilini istedi. Davalı şirket, iddiaları reddetti. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı davalı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Emsal nitelikte bir karara imza atan Daire, emekli olmasına rağmen çalışan emeklilerin kıdem tazminatı hesaplanma usulüne ilişkin tartışmalara son noktayı koydu.

"KIDEM TAZMİNATI EMEKLİLİK TARİHİNDEKİ SON MAAŞINA GÖRE HESAPLANACAK"

Kararda; "Somut olayda, davacının Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yaşlılık aylığı almaya başlamasına rağmen asıl işverene ait işyerindeki çalışmasına kesintisiz çalıştığı ortadadır. Bu çalışmasının istifa ile sonuçlanması sebebiyle kıdem tazminatına hak kazanamaz ise de emeklilik tarihine kadar geçen süre için kıdem tazminatı alacağına hak kazandığı sonucuna varılmıştır. Mahkemece davacının emeklilik tarihine kadar olan çalışma süresi yönünden kıdem tazminatı alacağına hükmedilmesi yerinde ise de tazminata esas ücretin belirlenmesinde hata yapıldığı anlaşılmaktadır. Davacının emeklilik tarihinden sonraki çalışması istifa ile sona erdiğinden bu döneme ilişkin çalışma süresi ile bu dönem sonundaki ücrete göre kıdem tazminatı hesaplanması yerinde değildir. Kıdem tazminatının hesaplanmasında esas alınması gereken (son) ücret, davacının emeklilik tarihindeki ücrettir. Gerek ücretin, gerekse ücrete ilave edilecek yardımların parasal değeri belirlenirken davacının emeklilik tarihi esas alınmalı, bu tarihteki tazminata esas ücret miktarı üzerinden hesaplama yapılmalıdır. Kıdem tazminatına esas ücretin belirlenmesinde hata yapılarak hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir" denildi.

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Milyonlarca çalışan emekliyi ilgilendiren karar: Emekli olmasına rağmen çalışan işçi istifa ederse...
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