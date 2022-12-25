Milyonlarca çalışanın vergi yükü düşüyor

İşçi, memur, kendi adına çalışan Bağ-Kur'lu olmak üzere bütün çalışanları doğrudan ilgilendiren gelir vergisi tarifesinde değişikliğe gidiliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi dilimlerine yönelik çalışma başlattı. Ocak-Şubat'ta alınan maaşın sonraki aylarda vergi dilimine takılarak azalmasının önüne geçilecek, ücretin niteliğini, alım gücünü aşındırması önlenecek.Mevcut uygulamada 20 bin lira brüt maaşı olan bir çalışandan yüzde 14 SGK işçi payı (2.800 lira), yüzde 1 işsizlik sigorta payı 200 lira kesilirken kalan miktar gelir vergisi matrahını oluşturuyor. Gelir vergisi matrahı bu yılın tarifesine göre 17 bin lira 32 bin liradan daha düşük bir meblağ olduğundan işçi ya da gelir sahibi mükellef birinci vergi dilimine giriyor ve gelir vergisi yüzde 15 hesaplanıyor. Bugün itibarıyla vergi dilimi kesintisi 2.550 lirayı buluyor. Yapılacak düzenlemeyle birlikte bu örneğe göre 2.550 lira çalışanın cebinde kalacak. Yeni yılda cepte kalan tutar daha da yükselecek.Gelecek yıla ilişkin gelir vergisi dilimleri Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra netleşmiş olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden değerleme oranını (yüzde 122.93) alt ve üst sınır olarak indirme, artırma yetkisi bulunuyor. Yetki kullanmaması durumunda oluşacak yeni vergi dilimlerine göre birinci dilimde 71 bin 337 liraya kadar alınan vergi yüzde 15, ikinci dilim 156 bin 61 liraya kadar alınan vergi yüzde 20 olacak, üçüncü dilimde 378 bin 981 liraya kadar alınan vergi yüzde 27 olacak. Dördüncü dilim 1 milyon 961 bin liraya kadar alınan vergi yüzde 35, beşinci dilim de 1 milyon 961 bin lira üstü alınan vergi yüzde 40 gerçekleşecek.32 bin liraya kadar % 1570 bin liranın 32 bin lirası için 4 bin 800 lira, fazlası için % 20170 bin liranın 70 bin lirası için 12 bin 400 lira, fazlası için % 27880 bin liranın 170 bin lirası için 39 bin 400 lira, fazlası için % 35880 bin liradan fazlasının 880 bin lirası için 287.900 lira fazlası için % 40