Milyonlarca emekliye çifte müjde

Yaklaşık 15.6 milyon emeklinin zamlı bayram ikramiyesi ile aylıkları Ramazan Bayramı'ndan önce yatıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin 14-19 Nisan'da ödeneceğini duyurdu. Buna göre, SSK kapsamında ödeme günü 17, 18, 19,20 olanlar 14 Nisan tarihinde, ödeme günü 21, 22, 23 olanlar 15 Nisan tarihinde, ödeme günü 24, 25,26 olanlar 16 Nisan'da aylık ve ikramiyelerini alacak. Bağ-Kur kapsamında ödeme günü 25, 26 olanlara 17 Nisan'da, 27, 28 Nisan olanlara da 18 Nisan'da paraları yatacak. Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar da ikramiyelerini 19 Nisan'da alacak.En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseltilmesi de nisan ödeme döneminden itibaren yayımı tarihinde uygulanacak. Güvenlik korucuları ve vefatları halinde hak sahiplerine bağlanan emekli aylığı, en düşük 7 bin 500 lira olacak.Emeklilikte yaşa takılan vatandaşların emeklilik işlemlerinin hızlandırılması için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nda 657 sayılı kanuna tabi personele, 1 Nisan 2023- 30 Haziran 2023 tarihleri arasında 3 ay süreyle, ayda 100 saati ve yasada belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 10 katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti verilecek.