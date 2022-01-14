Milyonlarca emekliye zamlı ek ödeme

Milyonlarca memur
, SSK
, Bağ-Kur
emeklisinin aylığıyla birlikte ek ödemesi de yükseldi. Zam ve ek iyileştirmeler bu ay aylıklara yansıtılacak. Emekliler hafta başından itibaren yüzde 25.5 zamlı aylıklarını almaya başlayacak. Mevcut aylığı 4.016 lira olan emeklinin ocakta zamlı aylığı 5.259 TL, 210 liralık ek ödemeyle birlikte eline geçecek toplam aylık 5.470 TL'ye çıkacak. Emekli aylığı 4.321 TL olan 172 lira, 4.748 TL olan 189 lira, 5.583 TL olan 223 lira, 6.155 TL olan 246 lira ek ödeme alacak.
AYLIĞIN % 4'Ü EK ÖDEME
Emekli aylıklarının yüzde 4'ü ek ödeme adı altında tüm emeklilerin hesaplarına her ay yatırılıyor. Ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki defa emekli aylıkları zamlandıkça alınacak ek ödeme tutarları da artıyor. Bu ek ödemeler 2006 öncesinde yürürlükte vergi iadelerinin karşılığı olarak emeklilere veriliyor. Vergi iadesi yerine emeklilere çıplak maaşın yüzde 4'ü kadar ek ödeme yapılıyor.
DİLEKÇE VERENLER
SSK emekli maaşları 17-26 Ocak, memur emekli
maaşları 15 Ocak ve Bağ-Kur emekli maaşları ise 25-28 Ocak tarihlerinde hesaplara yatacak. Memur emeklileri yüzde 2.5'luk farkı ise yasal düzenleme gelecek hafta Meclis'ten geçeceği için gelecek ay alacak. Ocak ayının ilk haftası emeklilik dilekçesini veren de yapılan zamlardan yararlanacak. Eşinden dolayı maaş alan SSK ve Bağ- Kur'lular yüzde 25.5, Emekli Sandığı
'ndakiler yüzde 30.95 zam alacak.
HAFTA SONU DA ALINABİLECEK
SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki aylık ödemelerinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği
'nde yapılan değişikliğe göre aylık ödemeleri resmi tatil ya da hafta sonuna denk gelse bile zamanında ödenecek. Aylık ödemeleri cumartesi gününe rastlaması halinde cuma, pazar gününe rastlaması halinde ise pazartesi ödenmekteydi.
SGK'DAN GSS ÇAĞRISI
SGK, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan, düşük gelirli vatandaşların, ayda 150.12 TL Genel Sağlık Sigortası
(GSS) primi ödeyerek kendisi ve bakmakla yükümlü olduklarına sağlık hizmeti verileceğini belirtti.