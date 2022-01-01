Giriş Tarihi: 1.1.2022

Milyonlarca gence vergi ve prim teşviki HAZAL ATEŞ

Genç nüfusa istihdam için tüm imkânlar seferber edilirken, işlerini kurmaları, hayallerini gerçeğe dönüştürmeleri için kredi, vergi, prim desteği 2022’de artarak devam edecek