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Haberler Ekonomi Haberleri Mimar Oğuzhan Bekaroğlu: Konut projesi sektörü uçurur
Giriş Tarihi: 4.1.2023 13:30 Son Güncelleme: 4.1.2023 13:43

Mimar Oğuzhan Bekaroğlu: Konut projesi sektörü uçurur

Mimar Oğuzhan Bekaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"na ilişkin açıkladığı kampanyanın gayrimenkul sektörünü hareketlendireceğini ve çok olumlu bir girişim olduğunu söyledi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Mimar Oğuzhan Bekaroğlu: Konut projesi sektörü uçurur

Mimar Oğuzhan Bekaroğlu, 2 bakanın açıklamasına göre sıfır, banka kredi seviyesine gelmiş ve yeni başlayacak konutlar için yüzde birin altında, yüzde 10 peşinat ve 15 yıl vade ile uygulanacak kampanyanın dar alanda bulunan inşaat sektörünün önünü açacağını çok olumlu etkileyeceğini ve ekonomiye hayat verip çarkların dönmesini sağlayacağını vurguladı.

Oğuzhan Bekaroğlu, "İnşaat sektörü lokomotiftir ve dolaylı olarak 250 sektöre hitap eder ve inşaat sektörünün hareketli olması ekonomiyi dinç tutar. Çok yerinde bir kampanya, tebrikler" dedi.

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Mimar Oğuzhan Bekaroğlu: Konut projesi sektörü uçurur
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