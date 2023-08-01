Mısır ile ticarette hedef 15 milyar $

Ticaret Bakanı Bolat, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmed Samir Saleh ile bir araya geldi. Ticari ve ekonomik ilişkilerin değerlendirildiği görüşmenin ardından açıklama yapan Bolat, "Mısır ile karşılıklı ticaretimizi 5 yıl içinde 15 milyar dolara ulaştırmayı kararlaştırdık" diye konuştu. İki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 10 milyar dolara yakın olduğunu aktaran Bolat, iki ülkenin ekonomik büyüklüğünün de toplamda 1 trilyon doları aştığını kaydetti. Bolat, ekonomik güç ve ticari üs anlamında iki ülkenin de bölgesinde önemli bir güç merkezi olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ülkelerimiz arasında 2007 yılında yürürlüğe girdi. Bugüne kadar aksamadan devam etti. 2007'de karşılıklı ticaretimiz 1.6 milyar dolardı. 15 yıl sonra neredeyse 10 milyar dolar seviyesine yaklaştı. İki ülkenin heyetleri olarak önümüzdeki 5 yıl içinde karşılıklı ticaretimizde bir yol haritası oluşturduk. Bu çerçevede karşılıklı ticaret için 15 milyar dolarlık bir hedef belirledik. Bu rakama daha kısa sürede ulaşmayı hedefliyoruz."Mısır'daki Türk yatırımlarının 2 milyar dolar seviyesine ulaştığını bildiren Bolat, bu durumun Türk iş insanının Mısır'ın nitelikli iş gücüne ve üretim kabiliyetine duyduğu güveni gösterdiğini kaydetti. Bakan Bolat, Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesinin Orta Doğu ve Kuzey Afrika başta olmak üzere tüm Akdeniz havzasındaki sorunların çözümüne büyük katkı yapacağını bildirdi.MISIR Arap Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmed Samir Saleh de iki ülkenin tarihi bağlarının olduğunu söyledi. Ekonomik ve ticari ilişkileri daha da ileri götürmek için çalışacaklarını aktaran Saleh, toplantıda önemli konuları ele aldıklarını belirterek, iki ülke arasındaki işbirliği, yatırım ve ticareti artıracaklarını kaydetti.