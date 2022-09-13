Mısır’a tüm zamanların en yüksek ihracatı

KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ ZİRVEDE

Ocak-ağustos döneminde Mısır'a en fazla dış satımı kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü gerçekleştirdi. Sektör, ülkeye bu dönemde 586 milyon 113 bin dolar tutarında ihracat yaptı.

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünü, 580 milyon 749 bin dolarla çelik, 276 milyon 494 bin dolarla tekstil ve hammaddeleri, 269 milyon 139 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 146 milyon 594 bin dolarla elektrik ve elektronik sektörü takip etti.

Ülkenin en az talep gösterdiği sektörler ise 236 bin dolarla diğer sanayi ürünleri, 477 bin dolarla zeytin ve zeytinyağı, 583 bin dolarla yaş meyve ve sebze, 1 milyon 815 bin dolarla meyve sebze mamulleri, 5 milyon 79 bin dolarla tütün sektörü oldu.

Mısır'a ihracatını değer bazında en fazla artıran sektörler 346 milyon 29 bin dolarla çelik, 205 milyon 839 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 59 milyon 408 bin dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, 50 milyon 389 bin dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller, 21 milyon 404 bin dolarla madencilik ürünleri oldu.

Ülkeye, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 118 milyon 630 bin dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller, 80 milyon 156 bin dolar, madencilik ürünleri 60 milyon 807 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.