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Giriş Tarihi: 9.5.2023 16:27

Miting alanı değil Togg kalabalığı

Türkiye'nin yerli ve milli olan otomobili Togg, Bolu'da yoğun ilgi gördü. Fotoğraf çekmek isteyen vatandaşlar adeta izdiham oluşturdu.

İHA
Miting alanı değil Togg kalabalığı

Bolu'da şehir merkezine Türkiye'nin yerli ve milli olan otomobili Anadolu kırmızısı Togg getirildi. Sergileneceği alana doğru hareket eden Togg'u gören vatandaşlar aracın önünü kesti. Araçla fotoğraf çekinmek isteyen meraklı vatandaşlar, aracın hareket alanını engelledi. Yolu açmak isteyen polis ekipleri ise alanda zor anlar yaşadı. Güçlükle Valilik Meydanı'na getirilen Togg, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Togg'un Bolu'da akşam saatlerine kadar sergileneceği belirtildi.

Togg'un Bolu'ya gelmesinden gurur duyduğunu ifade eden Şahin Çiğdem, "Böyle bir günde şu hareketi yaptıkları için Allah bin kere razı olsun. Zerre kadar emeği geçen herkesten Allah bin kere razı olsun" dedi.

Vatandaşların oluşturduğu yoğunluk dron ile havadan da görüntülendi.

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Miting alanı değil Togg kalabalığı
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