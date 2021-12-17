Mobil indirme hızında 170 ülke arasından 14’üncü sıradayız

Bir muhalefet milletvekilinin soru önergesine yanıt veren Karaismailoğlu, "Mobil genişbanta yönelik Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 170 ülke için 2020 yılı GSMA tarafından gerçekleştirilen bir çalışmaya göre ülkemiz; altyapı bakımından 80,6 puanla 20. sırada, içerik ve hizmetler bakımından 76,2 puanla 32. sırada, mobil indirme hızında ise 90,76 puanla 14. sırada yer almaktadır. Speedtest Global Index Ekim 2021 raporuna göre, Türkiye mobil genişbantta 31,72 Mbps indirme hızı ile global sıralamada 55. sırada yer almakta olup sabit genişbantta 25,02 Mbps indirme hızına sahiptir" bilgisini verdi. Karaismailoğlu, sabit internette ise ortalama hızın mobile göre düşük olmasının altyapı kaynaklı olmadığı, orta hızdaki internet paketlerinin daha fazla tercih edilmesinden kaynaklandığını belirtti.

MOBİL İNTERNET KULLANIMI YÜZDE 188 ARTTI

Verdiği cevapta, son dönemde internet kullanımının arttığına da dikkat çeken Karaismailoğlu, "Bununla birlikte son üç yılda sabit internetin kullanımı yaklaşık yüzde 216 artarken, mobil internet kullanımı yüzde 188 artmıştır. İnternet hizmetleri pandemi dönemi dahil sorunsuz şekilde sürdürülmektedir" açıklamasını yaptı.

FİBER ABONE SAYISI 4,3 MİLYONU AŞTI

Türkiye'de elektronik haberleşme işletmecilerinin yoğun bir şekilde yatırım yaptığını da anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Son beş yıldaki toplam yatırım tutarı 54,5 milyar TL'dir. 2020 yılındaki yatırımların tutarı, bir önceki yıla göre yüzde 30 artmıştır. Fiber abone sayısı 4,3 milyonu aşmış ve bir yıldaki artış oranı yüzde 23'e ulaşmıştır. OECD ülkeleri arasında ülkemiz sabit genişbant abone artış oranında ilk sırda yer almaktadır. 4,5G abone sayısı ise 78,5 milyona ulaşmıştır" bilgisini de paylaştı.