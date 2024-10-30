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Giriş Tarihi: 31.10.2024

Mobil kullanıcı 2027’de 179 ülke nüfusunu geçecek

Mobil kullanıcı 2027’de 179 ülke nüfusunu geçecek
Türkiye'de 2027'de 99 milyon 700 bine ulaşması öngörülen mobil abone sayısı, 179 ülke nüfusunu geride bırakacak. Halen 93.3 milyon olan mobil abone sayısının, bu yıl sonunda 95 milyona ulaşması bekleniyor. Söz konusu sayının gelecek yıl 96 milyon 500 bine, 2026'da 98 milyon 100 bine, 2027'de de 99 milyon 700 bine ulaşması öngörülüyor. Böylece 2027'de 179 ülkenin nüfusu geçilecek. Bu yıl sonunda yüzde 90 olması planlanan mobil geniş bant abone yaygınlığının da 2027'de yüzde 97.4 olacağı tahmin ediliyor.
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Mobil kullanıcı 2027’de 179 ülke nüfusunu geçecek
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