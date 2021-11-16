Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Mobiltel halka arz oluyor
Giriş Tarihi: 17.11.2021

Mobiltel halka arz oluyor

Mobiltel halka arz oluyor
MOBİL telefon ve akıllı cihazlar sektörünün öncü şirketlerinden Mobiltel, şirket paylarının yüzde 20.29'luk bölümünü halka arz edecek. 18-19 Kasım tarihleri arasında "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle ihraç edilecek Mobiltel payları 1.60 TL'den satılacak. İnfo Yatırım liderliğinde "Sabit fiyatla talep toplama" ve "en iyi gayret aracılığı" yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 70'ine karşılık gelen tutar finansal borç ödemelerinde, yüzde 30'u ise şirketin büyüme hedefleri ve işletme sermayesi ihtiyacında kullanılacak. Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Mıstaçoğlu "2023'te 5G lansmanı gerçekleşecek. 5G demek tüketicinin elindeki telefonların değişim ihtiyacının doğması demek. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde çok ciddi bir büyüme potansiyeli görüyoruz" dedi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Mobiltel halka arz oluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA