Mobiltel halka arz oluyor

MOBİL telefon ve akıllı cihazlar sektörünün öncü şirketlerinden Mobiltel
, şirket paylarının yüzde 20.29'luk bölümünü halka arz edecek. 18-19 Kasım tarihleri arasında "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle ihraç edilecek Mobiltel payları 1.60 TL'den satılacak. İnfo Yatırım
liderliğinde "Sabit fiyatla talep toplama" ve "en iyi gayret aracılığı" yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 70'ine karşılık gelen tutar finansal borç ödemelerinde, yüzde 30'u ise şirketin büyüme hedefleri ve işletme sermayesi ihtiyacında kullanılacak. Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Mıstaçoğlu "2023'te 5G
lansmanı gerçekleşecek. 5G demek tüketicinin elindeki telefonların değişim ihtiyacının doğması demek. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde çok ciddi bir büyüme potansiyeli görüyoruz" dedi.