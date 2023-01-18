Mobilya 10 milyar dolarlık ihracat hedefine koşuyor

2022 yılını 4.7 milyar dolarlık ihracatla kapatan mobilya sektörü, 2023 yılına hızlı bir başlangıç yaptı. Geçtiğimiz yıl başta Irak olmak üzere Almanya, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa gibi birçok ülke ve kıtaya ürünlerini ulaştıran sektör, 24-29 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek IIFF - İstanbul Mobilya Fuarı ile yeni pazarlara yelken açmaya hazırlanıyor. 2023 yılını 6 milyar dolarlık ihracatla kapatmak istediklerini belirten Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, "Pazar çeşitliliğimizi üst seviyeye çıkararak ihracatımızı 10 milyar dolar seviyesine taşıyacağız. Türk mobilyasını dünyada bir kategori markası yapmak istiyoruz" dedi. Dünya mobilya sektörünün en önemli buluşmalarından olan ve sektör liderlerini bir araya getiren IIFF-İstanbul Mobilya Fuarı'nın bu yıl da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi'nde (1.000'den fazla katılımcı firma ve 3.000'in üzerinde markaya ev sahipliği yapacağını belirten Güleç, fuarda yaklaşık 140 bini aşkın misafiri ağırlamayı hedeflediklerini söyledi.