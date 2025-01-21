Mobilya dünyasının kalbi İstanbul’da atıyor: IIFF 2024 kapılarını açtı

Mobilya sektörünün uluslararası ölçekte en prestijli ilk 3 buluşmasından biri olan Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (IIFF 2025), düzenlenen açılış töreni ve yoğun katılım ile kapılarını açtı. Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) desteği, TÜYAP Fuarcılık ve MOS Fuarcılık iş birliğinde düzenlenen fuar, dünyanın 150 ülkesinden satın alma profesyonellerini ağırlayacak ve 25 Ocak tarihine kadar açık kalacak. İstanbul Fuar Merkezi ve Beylikdüzü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi olmak üzere iki büyük lokasyonda gerçekleştirilen etkinlik mobilya sektörünün en yenilikçi ürün ve tasarımlarına ev sahipliği yapacak.

"Dünya sıralamasında ilk 5'e girmeyi istiyoruz"

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç açılışta yaptığı konuşmada, "Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi ile Tüyap Fuar Merkezi'nde toplam 250 bin metrekarelik alana yayılan, Türkiye'nin en büyük sektörel fuarı. Aynı zamanda dünyanın da en prestijli mobilya organizasyonlarından biri olma özelliği taşımakta. 3000 markanın ürünlerini sergilediği fuarımıza, yerli ve yabancı olmak üzere, toplam 150 ülkeden, 145 bini aşkın sektör profesyonelinin ziyaretçi olarak katılmasını bekliyoruz. Almanya, Amerika, Çin, İtalya, Kazakistan, Singapur ve Rusya gibi pek çok ülkeden üreticiyi ürünleriyle de ağırlayacağız. Bu rakamlar, Türk mobilya sektörünün geldiği noktayı ve uluslararası ticaretteki gücünü açıkça ortaya koymaktadır. 2000'li yılların başında ülke olarak mobilya ihracatımız 250-300 milyon dolar seviyelerindeydi. Bugün geldiğimiz noktada, bu rakam 5 milyar dolara yaklaşmış durumda. Dünya mobilya ticaretindeki payımız ise binde 3 seviyelerinden yüzde 2 seviyelerine yükseldi. Bugün 45 bini aşkın mobilya üreticimizin 22 bini ihracatçı konumunda ve Türk mobilyası 213 ülkeye ihraç edilmekte. Yüzde 80 oranında yerli ve milli bir sektöre sahibiz. Bu yüksek oran sayesinde, her yıl 4 milyar dolarlık dış ticaret fazlası veriyoruz. Son dönemde birikimli olarak 40 milyar doları aşan bir dış ticaret fazlası sağlamış bulunuyoruz. Ayrıca istihdam dostu bir sektörüz. Toplam imalat sanayi istihdamı içindeki payımız yüzde 5 düzeyinde. Bu başarı, elbette ki sektörümüzdeki güçlü iş birliği kültürünün bir sonucu. Bugün büyük başarılara imza atmış durumda olsak da hedeflerimiz çok daha büyük. 2030 yılına kadar ihracatımızı 12 milyar dolar seviyesine çıkarmayı ve dünya sıralamasında ilk 5'e girmeyi istiyoruz. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, dün olduğu gibi bugün ve yarın da bütün bu çalışmalarda stratejik bir rol oynayacak. IIFF, Türk mobilya sektörü için böyle bir fırsattır. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek, sektörü daha ileri taşımak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Başta Ticaret Bakanımız olmak üzere, değerli valilerimize, ilgili bakanlıklarımızın bürokratlarına, MOSFED çatısı altında güçlerini birleştiren tüm sektör derneklerimize, ihracatçı birliklerimize, odalarımıza, katılımcılarımıza ve tüm misafirlerimize teşekkür ediyor, sizleri saygı ve sevgilerimle selamlıyorum" dedi.



"Mobilya sektörü bizim gözbebeğimiz"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nın Türk mobilya sektörüne yeni bir çıta, yeni bir eşik, yeni bir vizyon sağladığının altını çizerek "International Istanbul Furniture Fair bize 'daha çok üretim, daha çok istihdam ve daha çok ihracat' hedefine markalaşma ve tasarımla ulaşılacağını gösteriyor. Bu fuarın iki önemli özelliği var. Birincisi sektörün önde gelen çatı kuruluşlarından Mobilya Dernekleri Federasyonu'nun himayesinde ve desteğiyle gerçekleştiriliyor olması... Bu özellik, ona sektörü temsil etme ve sektörün bugününü yansıtıp geleceğini belirleme gücü veriyor. İkincisi de adı üstünde mobilya ile tasarımı buluşturuyor. Böylece "ayırt edici özelliği" olan tasarım ile sektöre değer katıyor. Mobilya sektörü bizim gözbebeği sektörlerimizin başında geliyor. Zira net ihracatçı… Daha açık ifade edeyim: Hem istihdamıyla, hem ihracatıyla, hem nitelikli üretimiyle örnek sektörümüz" İfadelerini kullandı.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, "Şu anda 215 ülke ve bölgeye ihracat yapıyoruz. Dünyanın yedinci büyük mobilya ihracatçısı konumunda bulunurken, 2024'te 20 bini aşkın firmamız mobilya ihracatı yaptı. Bununla birlikte dünyada tüm ürün gruplarında mobilya üretebilen 4 ülkeden biriyiz. İstanbul Mobilya Fuarı ise sektörün en önemli buluşma noktası. Türk mobilyasını küresel ölçekte daha yukarılara taşıyacak adımların atıldığı önemli bir platform. Bu platform aracılığıyla, Türk mobilyası dünya ile buluşuyor" dedi.

İstanbul Valisi Sayın Davut Gül ise, "Öncelikle bu fuara hamilik yapan Sayın Bakanımıza, organize eden derneğimize ve odalarımıza, burayı canlandıran her bir katılımcıya ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. İstanbul ticaretin kalbi. Mobilya sektörü ile birlikte hem ülkemizin hem İstanbul'umuzun gelişmesi daha da hızlanıyor. İnanıyorum ki; bu sene konut sektörümüzün canlanması, Aile Yılı ile birlikte evliliklerin artması ile sadece ihracattaki artış değil iç piyasada da önemli bir canlılık olacaktır. Fuarımızın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi



Mobilya sektörü Türkiye ekonomisine güç katıyor

Türkiye'nin dünya mobilyacılığında önemli bir üretici ve ihracatçı bir ülke olarak konumunu giderek güçlendirdiğini belirten Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, "Türk mobilya sektörü; güçlü üretim kapasitesi, yüksek kaliteli ürünleri ve yenilikçi tasarımlarıyla dünya pazarında hak ettiği yeri giderek sağlamlaştırmaktadır. Sektör, köklü tarihsel birikimi, geleneksel zanaatkârlığı ve çağdaş üretim teknolojilerini bir araya getirerek global pazarda güçlü bir konum elde etmiştir. Nitekim mobilya sektörümüz, üretmekte olduğu nihai ürünler ile ekonomimize önemli bir katma değer sağlayarak son 20 yıldır net ihracatçı konumunu muhafaza etmektedir. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı ise Türk mobilya sektörünün dünyaya açılan kapısı olmanın ötesinde, Türkiye'nin üretim gücünü, estetik anlayışını ve ticari vizyonunu yansıtan bir buluşma noktasıdır. Fuarımız, yalnızca mobilya sektörümüz için değil, Türk ekonomisinin geleceği için de önemli bir adımdır" dedi.

Mobilya sektöründeki küresel ticaret hacmini ve yerli üreticilerin ihracatta istikrarını artırmayı hedefleyen Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı; üreticiler, tasarımcılar, ihracatçılar ve perakende zincirleri için benzersiz bir ağ oluşturma imkanı sağlayacak. Katılımcılar, potansiyel iş ortaklarıyla buluşurken, yeni iş birliklerinin temellerini atma ve global pazarlarda büyüme fırsatını yakalayacak.

Fuar kapsamında modern-modüler mobilyalar, yatak-baza, bahçe mobilyaları, ofis-okul mobilyaları, lüks mobilyalar, çocuk genç odası ve aksesuar ürünleri sergilenecek.

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