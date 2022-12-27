Mobilya sektörü ihracatla büyümeye devam ediyor! 7,5 milyar dolarlık dış satım

Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu (TAİF) Genel Başkanı Hüseyin Taklacı, Türk mobilya sektörünün Kovid-19 salgını döneminde bile ihracatla büyüdüğünü belirterek, "2023'te 10 milyar dolarlık ihracat hedefine odaklanan mobilya sektörü, bu yılın 11'inci ayı itibarıyla yan ürünlerle birlikte 7,5 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirdi." dedi.

Taklacı, mobilya ve ağaç işleri sektörünün bu yıl ki performansına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dünya mobilya sektöründe İtalya'nın tasarımlar, İsveç'in pratik ve ergonomik ürünler, Çin'in ucuz iş gücüne dayalı rekabetiyle ön plana çıktığını ifade eden Taklacı, Türk mobilya sektörünün ise tasarım, el işçiliği ve markalaşmaya dayalı bir politika benimsediğini söyledi. Taklacı, bu sebeple AR-GE, tasarım ve markalaşma çalışmalarına çok önem verdiklerine dikkati çekerek, dünyada öne çıkan el işçiliği kabiliyetinin, mesleki eğitimlerle devam ettirilerek korumaya alınması gerektiğini bildirdi.

Mobilya ve ağaç işlerinin, Türkiye'nin yerlilik oranı en yüksek (yüzde 95) sektörlerinden biri olduğunu vurgulayan Taklacı, şöyle konuştu:

"Pandemi döneminde bile ihracatla büyüme kaydeden Türk mobilya sektörü, yurt içinde ve dışında pazarlara ürün sunumuyla son dönemde oldukça öne çıktı. 2023'te 10 milyar dolarlık ihracat hedefine odaklanan mobilya sektörü, bu yılın 11'inci ayı itibarıyla yan ürünlerle birlikte 7,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sadece mobilya ve oturma gruplarında 3,5 milyar dolarlık ihracat yapıldı."

"DÜNYA MOBİLYA İHRACATININ YÜZDE 3'Ü TÜRKİYE'DEN"

Mobilya ihracatının dünyada 200 milyar dolarlık pazar olduğuna işaret eden Taklacı, söz konusu ihracatın yüzde 3'ünü ise Türkiye'nin gerçekleştirdiği bilgisini verdi. Taklacı, Türkiye'nin pazardan aldığı toplam ihracat payını yüzde 10'a çıkarmayı amaçladığını belirten Taklacı, şunları kaydetti:

"Türk mobilya sektörü, geçen yıl ihracatta ilk 10 ülke arasına girdi. Bu yıl sonunda sıralamayı zorlayarak, yakın vadede dünya mobilya sektöründe en çok ihracat yapan ilk 3 ülkeden biri olmayı amaçlıyoruz. En çok ihracatımız yüzde 12'lik pay ile Irak'a yapılırken bunu sırasıyla ABD, Libya, İsrail ve Fransa takip ediyor."

Taklacı, mobilya üretiminin sadece ağaç mamullerini değil, plastikten metale, poliüretandan tekstile, camdan boyaya birçok sektörü içinde barındırdığını hatırlatarak, "Bu sebeple sadece mobilya ihraç etmiş olmuyorsunuz, Türkiye'de yetişmiş ve kesilmiş bir ağacı el işçiliğiyle katma değer ekleyerek üzerine, tekstil, boya, cam, metal gibi ürünler giydirerek birden fazla ürün ihraç etmiş oluyorsunuz." ifadelerini kullandı.