Mobilya sektöründen enflasyonla mücadeleye destek: Fiyatlar sabitlendi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022'de yıllık bazda enflasyon oranını yüzde 64,27 olarak açıkladı. Birçok sektör yüksek enflasyonla mücadele için kolları sıvarken bir atılım da mobilya sektöründen geldi. Yarı asıra yaklaşan deneyimiyle sektörde yer alan Gündoğdu Mobilya, tüm ürünlerinde fiyatları sabitlediğini duyurdu. Enflasyonla mücadeleye tam destek veren şirket ayrıca bazı ürünlerinde de indirime gitti.

MOBİLYA SEKTÖRÜ OLUMSUZLUKLARI LEHİNE ÇEVİRDİ



Gündoğdu Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Okan Gündoğdu, Türk mobilya sektörünün pandemi döneminde dahi ihracatla büyüme kaydettiğini belirterek, yurt içinde ve dışındaki pazarlara sunduğu ürünlerle son dönemde hedefleri tutturduğunun altını çizdi. Sektörün 2023 yılında 10 milyar dolarlık ihracat hedefine odaklandığını belirten Gündoğdu, Türkiye'nin 2022 yılında ihracata ilk 10 ülke arasında girdiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Türk mobilya endüstrisi genelde geleneksel yöntemlerle çalışan atölye tipi, küçük ölçekli işletmelerin ağırlıkta olduğu bir görünüme sahip. Buna karşın özellikle son yıllarda küçük ölçekli işletmelerin yanı sıra, orta ve büyük ölçekli işletmelerin de sayısı artmaya başladı. Fabrikasyon üretim yapan firmaların sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye'nin mobilya ihracatı 2001 yılında 192 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 2021 yılında önemli oranda artarak 4 milyar 788 milyon dolara ulaştı. Pandeminin olumsuz etkilerine rağmen 2020-2021 yılında mobilya ihracatı geçen senelere göre yüzde 23 oranında artış kaydetti ve dünya genelinde pazar payını her geçen yıl büyüttü. Başta pandemi süreci olmak üzere malzeme kıtlığı, nakliye kesintileri ve talep dalgalanmaları gibi olumsuzluklarla rağmen Türk mobilya sektörü büyüme trendini sürdürdü ve tüm bu olumsuzlukları lehine çevirdi. Şimdi de sıra enflasyonla mücadeleye geldi. Gündoğdu Mobilya olarak enflasyonla mücadeleye tam destek vermek için birtakım atılımlarda bulunduk ve tüm ürünlerde fiyatları sabitledik. Bununla da yetinmedik, bazı ürünlerde de indirime gittik."

"İÇ PAZARDA SAĞLANACAK BAŞARI HEM SEKTÖR HEM DE MİLLİ GELİR İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"



Mevcut piyasa şartlarına göre kısa süreliğine fiyatlarını sabitlediklerini ve bu şekilde enflasyonla mücadelede örnek bir duruş sergileyeceklerini ifade eden Okan Gündoğdu, başta mobilya sektörü olmak üzere tüm sektörleri enflasyonla mücadeleye davet ederek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Sektör olarak verimli bir yılı geride bıraktık. Yeni yıla da büyük hedeflerle giriyoruz. Türk mobilya sektörü, dünya piyasasında büyümesini sürdürüyor. Bizler de bu büyüme trendini yakından takip ediyoruz ve hedeflerimizi ona göre belirleyip stratejilerimizi ona göre geliştiriyoruz. Dış pazardaki büyümeyi sürdürürken iç pazarı da gözetiyoruz. İç pazarda sağlanacak başarı hem sektör hem de milli gelir için hayati önem taşıyor. Bunu da göz önünde bulundurarak iç pazarı hareketlendirmek, enflasyonla mücadeleden geçiyor. Biz Gündoğdu Mobilya olarak elimizi taşın altına koyduk. Tüm imkânları kullanarak hatta zorlayarak milli gelire ve vatandaşlarımıza destek olmak için önemli atılımlar gerçekleştiriyoruz. Bu amaçlar doğrultusunda inanıyorum ki enflasyonu kısa sürede aşağıya doğru çekeceğiz."

Enflasyonla mücadele ederken istihdama yönelik hamleler de hayata geçirdiklerini söyleyen Gündoğdu, 2023 yılında mağaza sayılarını da 200'e çıkarmayı hedeflediklerini ve bu sayede Cumhuriyet'in 100'üncü yılında hem iç hem de dış piyasada Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkıda bulunacaklarını sözlerine ekledi.