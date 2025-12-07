Mobilyacılar yeşil ekonomiye odaklandı

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 7.12.2025

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nın (IIFF) bu yılki temasını 'sürdürülebilirlik' olarak belirledi. Bu kapsamda hazırlanan 'Mobilya Sektöründeki Firmalar Üzerine Yeşil Ekonomi Endeksi Oluşturulması ve Ölçülmesi Raporu'nu geçtiğimiz hafta açıklandı. MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, "Bu rapor sektörümüzün AB Yeşil Mutabakatı sürecine uyumda da kritik bir rehber niteliği taşıyor. Mobilya sektörü ağaçla, ormanla, doğayla iç içe bir sektör; bu nedenle üretimden başlayarak tüm süreçlerin çevreye duyarlı şekilde yönetilmesini hem ahlaki hem ticari bir zorunluluk olarak görüyoruz. Sektörler için yeşil dönüşüm, sadece çevresel bir tercih değil ticari varlığını sürdürebilmesinin tek yoludur" dedi.

