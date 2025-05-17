Mobilyada dünyada ilk 10 arasındayız

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, mobilya sektöründe ihracatın 4.6 milyar doları aştığını belirterek, "Bu alanda, hem üretimde hem ihracatta dünyada ilk 10 içindeyiz. 300 bin çalışan, 45 bin imalatçı ve 50 bin mağaza ile Türkiye, mobilya denilince dünyada akla gelen ülkelerden biri oldu" diye konuştu. Modoko Akademi'nin açılış töreninde konuşan Bolat, buranın imalatçılar ve sanayiciler için çok hayırlı bir teşebbüs olduğunu belirterek, üniversite-sanayi işbirliği projelerinin güzel bir örneği olduğunu söyledi. Söz konusu akademinin mobilya sanayisi, Modokolu üyeler ve esnaflar, imalatçılar için yeni nesil eğitimli kalfaların, çırakların, ustaların yetişeceği bir eğitim müessesesi olacağını belirten Bolat, projenin diğer sanayi ve ticaret siteleri için de örnek olmasını diledi.