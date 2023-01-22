Mobilyada hedef 6 milyar dolar

Gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla 2022 yılını 4.7 milyar dolarlık ihracatla kapatan mobilya sektörü, 2023 yılına hızlı bir başlangıç yaptı. Geçtiğimiz yıl başta Irak olmak üzere Almanya, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa gibi birçok ülke ve kıtaya ürünlerini ulaştıran sektöryeni pazarlara yelken açmayı planlıyor. Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, 2023 yılını 6 milyar dolarlık ihracatla kapatmak istediklerini belirtti.Geçtiğimiz yıl hem mevcut pazarlarında varlığını güçlendiren hem de yeni pazarlara yönelen sektör başta Irak, Almanya, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa olmak üzere 200'ü aşkın ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla bir önceki yılın rakamını yüzde 11,2 artırırken, Cumhuriyetin 100. yılında yeni rekorlar hedefliyor. Ahmet Güleç, "2022'de ihracatımızı geliştirdiğimiz için mutluyuz ancak bizim için asıl heyecan verici olan Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında tüm bu rakamları geride bırakarak, ülkemizi dünya çapında gururla temsil edebilmek. Sektörümüzün hedefini büyüttük ve yaptığımız planlamalar çerçevesinde atılımlarımızı yaparak Türk mobilyasını dünyada bir kategori markası yapmak istiyoruz" dedi.Türkiye mobilya sektörü yakaladığı ürün çeşitliliğiyle yönünü büyük, yeni ve önemli pazarlara çeviriyor. Üreticilerini tek çatı altında birleştirip daha güçlü ilerlemek istediklerini belirten Güleç, "Dünyanın en büyük üreticilerinden birisi olmamızda Türkiye'nin dört bir yanına yayılan 40 bini aşkın üreticimizin büyük payı var. Şu anda üreticilerimizin üçte biri ihracat odaklı çalışıyor ve hem ürün kalitesini hem de tasarımlarını sürekli olarak geliştiriyorlar. Dünyada ürün çeşitliliğiyle her alanda üretim gerçekleştirebilen 4 ülke var. Bunlar da ABD, Çin, İtalya ve Türkiye. Çevreyi en az kirleten sektörüz, sıfır karbon salınımı önemsiyoruz. Bununla birlikte işçisini önemseyen, istihdam sağlayan ve gelir dağılımını eşit dağıtan bir yapımız var, bu sayede yerel kalkınmaya da önemli bir destek sunuyoruz" şeklinde konuştu.