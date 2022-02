Moda endüstrisinde ihracat hedefi 1.6 milyar dolar

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Seray Seyfeli ve Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Toygar Narbay 4 yıllık süreci değerlendirdi, 2022 ajandasını, önümüzdeki döneme dair hedeflerini basın toplantısında açıkladı. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Türkiye geneli hazır giyim ihracatının 2021 yılında, 2020 yılına göre yüzde 18 artışla 20,2 milyar dolar olarak gerçekleşirken, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 14 arttığına değindi. Sertbaş, "Türkiye genelinde sektörel ihracatta öne çıkan ilk 5 ülke Almanya, İspanya, İngiltere, Hollanda ve Fransa oldu. EHKİB ihracatı ise 1 milyar 489 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. İhracatımız 2020 yılına göre yüzde 14, 2019 yılına kıyasla yüzde 13 arttı. En fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 5 ülke ise İspanya, Almanya, İngiltere, Hollanda ve ABD oldu. İhracat hedefimize ulaşmamızda tasarıma yaptığımız yatırımın payı büyük. Türkiye'nin en katma değerli ihracat yapan sektörleri arasındayız. 2021 yılı Türkiye geneli ihracat birim fiyatı 13,3 dolarken 2021 yılı EHKİB ihracat birim fiyatı 16,9 dolar olarak gerçekleşti. Sektörümüzün birim fiyatları Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde seyrediyor" dedi.



UR-GE PROJESİ



Sertbaş, 2022 yılında firmalarımızın sürdürülebilir alt yapısını güçlendirmek amacıyla çalışmalarımıza devam edeceklerini, "Birliğimizde istihdam ettiğimiz çevre mühendisimiz tüm üyelerimize birebir olarak danışmanlık hizmeti verecektir. Bu doğrultuda firmalarımızın hepsinin karbon ayak izlerini hesaplama, sera gazı emisyonlarını azaltma, atık yönetimi gibi konularda çalışmalarına devam verilecektir. EHKİB olarak Sürdürülebilirlik alanında yürüttüğümüz UR-GE projemizin faaliyetlerine devam edeceğiz. 2022 yılında da Türkiye'nin katma değeri en yüksek ihracat gerçekleştiren ve dönüşüme liderlik eden sektörlerinden biri olarak, sürdürülebilirliği odak noktamıza yerleştirip ulusal bir inovasyon gündemi oluşturmak gayretinde olacağız." sözleriyle anlattı.





İSPANYA'DAN SONRA ALMANYA PAZARINDA GÜÇ BİRLİĞİ



Burak Sertbaş, Temmuz ayında gerçekleşecek PV Manufacturing Paris fuarıyla, Eylül ayında gerçekleşecek Münih Fabric Start fuarına hazırlıklara başladıklarını sözlerine ekledi. Sertbaş, "Birliğimiz, ETHİB ve Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ile ortak bir Almanya Sektörel Ticaret Heyeti organize etmeyi planlıyoruz. Mart ayında Danimarka İstanbul Başkonsolosluğuyla işbirliğinde İzmir'de 2.Danimarka Alım Heyeti organizasyonumuzu yapacağız. Fransız perakende zinciri Monoprix ile de temas halindeyiz. Bu yıl içerisinde üyelerimize yönelik bir faaliyet gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Özellikle milli katılım organizasyonu düzenlediğimiz tüm etkinliklerde AHA markamızla katılarak projemizin bilinirliğini artırmak istiyoruz. Birlik olarak sürdürülebilirlik denildiğinde dünyanın önde gelen ülkelerinden İsveç, Danimarka ve Finlandiya'daki paydaşlarımızla temaslarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



EİB MODA TASARIM YARIŞMASI



Genç tasarımcıların önünü açmak ve sektöre kazandırmak amacıyla her yıl düzenledikleri EİB Moda Tasarım Yarışması'ndan bahseden Burak Sertbaş, "EİB Moda Tasarım Yarışması'nın 14'üncüsünü 'The Message' temasıyla düzenledik. Sürdürülebilirlik ve Dijitalleşme konuları çerçevesinde temasını 'Tech-tility' olarak belirlediğimiz 15'inci Moda Tasarım Yarışmasının finalini ise pandemi koşulları nedeniyle dijital ortamda gerçekleştirsek de finalistlerimize verdiğimiz defile sözünü İZFAŞ desteğiyle tuttuk. 16'ıncı yarışmanın dikim sürecini tamamlayıp, final hazırlıklarına devam ediyoruz. 16. Yarışmanın temasını ise Contact-less olarak belirledik. Bu temayı seçmemizde pandemi sürecinde yaşadığımız temassızlık etkili oldu." dedi.



EHKİB BÜNYESİNDE ÇEVRE MÜHENDİSİ İSTİHDAM EDİLİYOR



"Hazır Giyim Sektöründe Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi" UR-GE projesine başladıklarını anlatan Sertbaş, firmaların sürdürülebilirlik konusuna teknik açıdan daha yeterli olmalarını hedeflediklerini anlattı. Sertbaş, "Bir diğer tamamlanan UR-GE projemiz ise 'Teknik Tekstil Sektöründe İhracat Potansiyelinin Geliştirilmesi Projesi' Bu projede proje katılımcısı firmaların konvansiyonel üretimden katma değerli teknik tekstil üretimine geçişinin sağlanması amacıyla firmaların ihracat ve üretim potansiyelinin, çeşitliliğinin artırılması ve sürdürülebilir rekabetlerinin artırılmasına odaklanılmıştır. İhtiyaç analizi ve eğitimler sonrasında katılımcı firmalara yönelik altyapı ve deneyimleri göz önüne alınarak "Koruyucu ve Medikal Teknik Tekstil Ürün Geliştirme" konulu danışmanlık faaliyeti yürütülmüştür" dedi.





DÖNGÜSEL FİKİRLER PROJESİ İLE AKADEMİ VE SANAYİ BİRLEŞİYOR



Döngüsel Fikirler projesi ile öğrencilerin iş dünyasından önemli kişilerin rehberliğinde hazır giyim ve tekstil sektöründe sürdürülebilirlikle ilgili yaratıcı projeler oluşturmalarını desteklemeyi amaçladıklarına değinen Sertbaş, "Proje kapsamında, öğrencilerimize yönelik Döngüsel Ekonomi, Tekstilde Döngüsellik, Kişisel imaj oluşturma, sürdürülebilir tekstil hammaddeleri, tekstilde sürdürülebilir iş modelleri ve iletişim becerileri konularında eğitimler düzenledik, öğrencilerimizi sektör temsilcileriyle bir araya getirdik. Projemiz devam etmektedir." diye konuştu.



AHA (AEGEANHASAPPAREL) EGE'NİN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI



Burak Sertbaş, "Ege Bölgesinin hazır giyim sektörünü uluslararası boyutta tanıtmak amacıyla AHA (AegeanHasApparel) isimli projemize başladık. AHA markasını Birliğimiz tarafından dünya genelinde gerçekleştirilecek tüm iletişim faaliyetlerini merkezi hale getiren bir platform olarak kurguladık. Bu doğrultuda web-sitesi oluşturarak firmalarımızın iletişim bilgilerini tek bir ortamda topladık. Şu anda sitemizde kayıtlı 100'e yakın üreticimiz yer almaktadır. Site üzerinden gelen talepler, firmalarımızın sistemde kayıtlı e-posta adreslerine iletilmektedir." dedi.



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ODAKLI



2020 yılını "Sürdürülebilirlik Yılı" ilan ettiklerini hatırlatan Sertbaş, Türkiye'de sürdürülebilirlikte öncü EHKİB'nin faaliyetlerini şöyle sıraladı: "İlk olarak, 2020 Ocak ayında If Wedding'te İsveç Enstitüsü, İzfaş ve Ege İhracatçı Birlikleri olarak güçlerimizi birleştirdik ve daha önce dünyada birçok şehirde gerçekleşen Moda Devrimi Sergisi'ni İzmir'de gerçekleştirdik. Bu kapsamda, çevrimiçi olarak gerçekleştirdiğimiz, 2020 yılında ilkini H&M iş birliğiyle başlattığımız ve 2021 yılında da devam ettiğimiz 'Sustaneibility Talks' serimizde, Ekoten, Yeşim Tekstil, Orta Anadolu ve Üniteks'i ağırladık. Son olarak, Team Finland ve Finnish Textile and Fashion iş birliği ile Fin ve Türk firmaları arasında bilgi paylaşımı sağlamayı, Yeşil Mutabakat perspektifinde Finli firmaların üreticilerden beklentilerini, iyi uygulama örneklerini ve yenilikçi çözümlerini dinlemeyi amaçladık."



EHKİB ŞUBAT'TA 17 FİRMA İLE PREMİERE VİSİON PARİS FUARINDA



Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı ve Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi Başkanı Seray Seyfeli, "Bin 300 üyemiz var. Ancak sadece 50'ye yakın firma yurtdışındaki fuarlara katılıyor. Fuarlardan faydalanamayan/iştirak etmeyen ama üyemiz olan firmalarımızın fuarlara katılımını artırmak için projeler geliştireceğiz. İhracata yeni başlayan firmalarımızın kapasitelerini geliştirmek istiyoruz. Fransa Paris'de yılda iki kez düzenlenen hazır giyim sektörünün en prestijli fuarlarından olan Premiere Vision Fuarı'na her sene 30'a yakın firmayla katılım sağladık, milli katılım organizasyonu düzenledik. Almanya Münih'de tekstil pazarının en tanınmış fuarlarından olan Munich Fabric Start fuarı ile eş zamanlı olarak ilk kez düzenlenen Munich Fabric Start Sourcing fuarına, Global Apparel Sourcing Expo dijital fuarına, katıldık. Eylül ayında İZFAŞ tarafından düzenlenen Fashion Prime fuarında yerimizi aldık. 2022 Şubat ayında ise 17 firmamız ile Premiere Vision Paris fuarına katılım sağlıyoruz. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Toplamda 16 adet fiziksel ve dijital fuara 233 firma katıldı." dedi.



HOLLANDA, FİNLANDİYA, ALMANYA, İSPANYA VE DANİMARKA İLE YENİ İŞ BİRLİKLERİ



Seyfeli, bölgenin ihracatının artırılması, ayrıca imalatçı ve ihracatçı üye firmalar ile bölgede faaliyet gösteren mümessil firmalar arasında iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla ikili iş görüşmeleri organize edildiğini açıklayarak sözlerine şöyle devam etti: "İlkini 2019 Ekim ayında fiziksel, ikincisini 2020'nin Aralık ayında dijital ortamda, üçüncüsünü ise 2021 yılının Eylül ayında Fashion Prime fuarı ile eş zamanlı bir şekilde gerçekleştirdik. Aynı fuarda, Ticaret Bakanlığımızın desteği ile alım heyeti organizasyonu düzenledik. 2019 yılının Ocak ayında If Wedding fuarıyla eş zamanlı Yunanistan'dan gelen ithalatçılarla, 2021 yılının Eylül ayında ilk fiziksel aktivitelerimizden biri olan Fashion Prime fuarıyla eş zamanlı olarak Bulgaristan, Hırvatistan ve Fas'tan gelen alıcılar ile üyelerimizi buluşturduk. 2018 yılında Hollanda'ya, 2019 yılında Almanya, Hollanda ve Belçika merkezli firmalarla, 2020 yılında Hollanda ve çevre ülkelerdeki alıcılarla hem fiziksel hem sanal iş görüşmeleri organizasyonu düzenledik. 2021'de Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ve Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğiyle birlikte İspanya Sanal Ticaret Heyeti düzenledik."



AVRUPA'NIN İLGİSİNİ TÜRKİYE'YE KAYDIRMASINI KANITLAR NİTELİKTE



2021 yılı Kasım ayında Danimarkalı hazır giyim markalarını İzmir'de ağırladıklarına değinen Seray Seyfeli, 35 firmanın katılımıyla ikili görüşmeler organize ettiklerini söyledi. Seyfeli, "Bu alım heyeti teklifinin Danimarka tarafından gelmesi ise Avrupa'nın yakın coğrafyadan tedarik konusunda özellikle ilgisini Türkiye'ye kaydırmasını kanıtlar nitelikte oldu. Yakın coğrafyadan tedarik konusunda bir diğer kanıt ise Boohoo Grup firmasının bölgemizdeki üreticilerle tanışma toplantısı düzenleme isteğinden geldi. Dijital ortamda Boohoo Group temsilcisi ile bölgemiz üreticilerini bir araya getirdik. 4 yıllık süreçte 3 adet UR-GE projesi yürütülmüştür. Üye firmalarımızın uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması ve orta uzun vadede sürdürülebilir ihracat artışı sağlanması amacıyla Almanya, Hollanda, İngiltere ve İskandinavya ülkelerine yönelik 'Hazır Giyim İhracatını Geliştirme Projesi' başarılı bir şekilde tamamlanmıştır" diye konuştu.



İSKANDİNAV ÜLKELERİYLE UZUN ZAMANDIR TEMAS HALİNDE



Seyfeli, "Proje kapsamında hedef pazarlarımızdan biri olan Danimarka'ya yönelik kurgulanan faaliyetler dizisi kapsamında, UR-GE firmalarımızla 7-9 Ağustos 2018 tarihlerinde Kopenhag'da düzenlenen hazır giyim marka fuarları olan CIFF ve Revolver ziyaret edilmiştir. 26-29 Kasım 2018 tarihlerinde Hazır Giyim İhracatını Geliştirme UR-GE Projesi kapsamında Danimarka'nın Kopenhag ve Ikast şehirlerinde 12 firmamızın katılımıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. 2019 yılının Mayıs ayında İsveç'in Stocholm şehrine yönelik İskandinav merkezli firmalarla proje katılımcısı firmalarımız arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilmiştir." dedi.



TEMİZ MODA ÜRETİMİNİN MERKEZİ OLMAYI HEDEFLİYORUZ



Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Toygar Narbay, 2021 yılının ilk yarısında 'EİB Sürdürülebilirlik Günleri' adı altında gerçekleştirdikleri eğitimlerini, yılın ikinci yarısında Sürdürülebilirlik Akademisi ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği iş birliği ile devam ettirdiklerini anlattı. Narbay, "İşletmelerimizde sürdürülebilir üretim yapabilmek amacıyla büyük bir dönüşüm içerisindeyiz. Dönüşümü işletmelerimizden önce bakış açımızda ve sosyal sorumluluk bilincimizde başlatmamız gerektiğini ve sektör temsilcilerine düşen payın daha fazla olduğunu biliyoruz. Türkiye olarak bu dönüşüme liderlik etmek için büyük çaba sarf edip gelecekteki temiz moda üretiminin merkezi olmayı hedefliyoruz. 4 yıllık süreçte fiziksel ve dijital ortamda birçok eğitim serisi düzenlenmiş, ünlü konuşmacılar ağırlanmıştır. 2 milyon dolar üzeri ihracat yapan firmalarımız her yıl bronz, gümüş, altın ve platin kategorilerinde ödüllendirilmiştir. 2021 yılında 2 milyon dolar üzeri ihracat yapan firmalarımız için 23 Şubat 2022 tarihinde ödül töreni organizasyonu düzenlenecektir" diye konuştu.



TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİNİN DOLULUK ORANI YÜZDE 83'E ÇIKTI



Toygar Narbay, firmaların nitelikli tekstil mühendisliği ihtiyacına cevap verebilmek amacıyla lise öğrencisi gençlere Tekstil Mühendisliği bölümünün tanıtılması için Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 'Tekstil Mühendisliği Algısının Yükseltilmesi' projesini yürüttüklerinden bahsetti. Narbay, "Projenin üçüncü yılındayız. İlk 20 bine giren öğrencilere net asgari ücret tutarında, 20-50 bin arasındaki öğrencilere asgari ücretin yüzde 70'i 50-80 bin arasındaki öğrencilere ise asgari ücretin %50'si kadar burs veriyoruz. Bu yıl dahil proje kapsamında tekstil mühendisliği bölümünü tercih eden ve ilk 80 binde yer alan toplam 230 öğrenci burs almaya hak kazandı. En az bir dönem uygulamalı staj imkanı olan projemizde, Tekstil mühendisliği bölümünde okuyan öğrencilerin yüzde 16'sı henüz mezun olmadan önce iş hayatına başlayarak uygulamalı deneyim kazanma fırsatına sahip olmaktadır. Projeden önce tekstil mühendisliği bölümünün doluluk oranları yüzde 42 seviyelerindeyken, şu anda bu oran yüzde 83" dedi.



TÜRKİYE EN ÇOK ÖNE ÇIKAN ÜLKE



Narbay, sektörün; hazırgiyim, tekstil ve deri giyim dahil ihracatının 35 milyar dolar ve iç pazar üretimiyle birlikte 55 milyar dolarlık bir endüstri olduğunun altını çizdi. Narbay, "Hazırgiyim sektörü tek başına 17 milyar dolar net katma değer yaratıyor. Bu anlamda dış ticaret açığını azaltan, net döviz fazlası veren en büyük sektör konumunda. Sağlam sürdürülebilir alt yapımız, temiz üretime yaptığımız yatırımlar ve Avrupa'ya olan yakınlık avantajımızla 2022 yılında Türkiye geneli hazır giyim ihracatımızın 22 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşeceğini, EHKİB olarak ihracatımızın ise 1,6 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşeceğini öngörüyorum. 2022 yılı için moda sektörü ile ilgili tahminlerde bulunan McKinsey'nin de belirttiği gibi Türkiye, moda tedarikçisi ülkeler arasında en çok öne çıkan ülke olarak görünmektedir. Ülkemizin sektörde sürdürülebilir üretim alanında yatırımlarını arttırması ile önemli fırsatlar yaşanacağını düşünüyoruz. Özellikle geri dönüşüm merkezlerinin kurulması, geri dönüştürülmüş malzemelerle hammadde üretiminin artması, Türkiye'yi daha çok tercih edilen tedarikçi ülke konumuna getirecektir" diye konuştu.