Modada son moda idefix’te!

idefix, moda ürünlerini duyurduğu yeni kampanyasında, "Modada Son Moda idefix" diyor. Giyim alışverişinde fırsatları kaçırmam diyenler de, en yeni ve trend ürünleri takip edenler de artık idefix'de buluşuyor. Bilinen ve tercih edilen tüm markaları online alışverişin kolaylığı ve kaçırılmayacak indirimler ile müşterilerine sunan idefix; elbiselerden şortlara, güneş gözlüklerinden taytlara, kol saatlerinden denim parçalara kadar geniş ürün seçkisiyle her zevke hitap ediyor.

idefix sunduğu tüm kampanya ve indirimlerin üzerine müşterilerine moda kategorisine özel ek avantajlar da sunuyor. Mayıs ayına özel hazırlanmış, 500 TL'ye varan indirim kuponları idefix.com'da ve idefix mobil uygulamasında müşterilerin kullanımlarını bekliyor.

TARZINA NE YAKIŞIYORSA, ŞİMDİ İDEFİX'TE

Baharın enerjisini stiline yansıtanlardan yaza hazırlık yapanlara, sabah işe giderken ayakkabı arayanlardan, akşam şık bir buluşma için hazırlananlara kadar; giyimden ayakkabıya, aksesuardan çanta ve kozmetik ürünlerine kadar ihtiyacınız olan her şey idefix'te sizi bekliyor. Üstelik her tarza, her bütçeye uygun seçeneklerle…

"Bu Bir İlandır"