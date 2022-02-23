Modis interiors 18 Ülke 26. mağazasını açtı, bu gurur Türkiye’mizin…

15.000 m2'lik üretim alanı ile disiplinli,araştırmacı ve yenilikçi, markalaşmaya ve kaliteye önem veren başta Türkiye olmak üzere, Orta Doğu, Balkanlar, Orta Asya, Afrika ve Avrupa dahil birçok ülkede rahatlığa ve estetiğe önem veren tasarımlarını sergilemekte.





Uluslararası ve Türkiye'de yapılan mobilya fuarları ile marka bilinirliğini arttırarak geniş kitlelere ulaşmış, Lob'in Europe 6.International Leaders of Branding Intelligence Summit zirvesinde Kalite Ödülü, 2014 International Consumer Quality Awards'ta, 2015-2021 Lob'in Turkey'de alınan Kalite Ödülleri ile yerel bir mobilya üreticisinden sektörüne yön veren güçlü bir markaya dönüşerek hedeflerini büyütmeye devam etmektedir.

Sürekli gelişim ilkesiyle, tasarım ve estetik alanında daha büyük başarılara imza atarak, Equality ilkesiyle de şıklığın yanı sıra güvenliğe de önem vererek sektördeki konumunu yükseltmektedir. Koşulsuz müşteri memnuniyetine verdiği önem ve başarılı Ar-Ge yatırımları sayesinde kullanıcıların isteklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmektedir.

Güvenli ve minimal tasarımlar ile yaşam alanları sunan Modis İnteriors, sizlere etkileyici bir görünüm elde etmenin hayalini sunmaktadır.