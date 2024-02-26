Yenilenebilir enerji alanında Türkiye'nin en büyük enerji yatırımcılarından biri olan MOGAN Enerji, halka arz oluyor. MOGAN Enerji'nin halihazırdaki portföyü jeotermal (JES), hidroelektrik (HES) ve rüzgar enerjisi (RES) olmak üzere tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. Gelir çeşitlendirme fırsatı yaratan çok sayıda elektrik üretim santraline sahip olan şirketin portföyü 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla 9 adet RES, 8 adet JES ve 4 adet HES olmak üzere yurt içinde faaliyet gösteren 21 adet yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi yapan enerji santrallerinden oluşuyor.

MOGAN Enerji'nin portföyünde bulunan elektrik enerjisi üretim santralleri coğrafi olarak Karadeniz, Akdeniz, Ege, Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde yer alıyor. 31 Aralık 2022 itibarıyla şirketin FAVÖK'ü (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) 5 milyar 124 milyon 913 bin 142 Türk Lirası oldu. Ayrıca 31 Aralık 2022 itibarıyla şirketin toplam gelirinin yüzde 47,61'i RES'lerden, yüzde 46,90'ı JES'lerden yüzde 3,36'sı HES'lerden ve yüzde 2,13'ü ise Mogan Enerji (solo)'den elde edilen gelirler olarak kayıtlara geçti.

HİSSE BAŞI 11,33 TL'DEN YÜZDE 10,76'SI'İ ARZ EDİLECEK

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. liderliğinde hem sermaye artırımı hem de ortak paylarının bir kısmının satışı yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzda, şirketin çıkarılmış sermayesi 2.230.000.000 TL'den 2.440.108.000 TL'ye yükseltilecek. Artırılacak 210.108.000 TL'lik nominal değerli pay ile mevcut ortaklara ait 52.527.000 TL nominal değerli pay halka arz edilecek. Şirket, halka arz eden pay sahiplerinin mevcut paylarının halka arz kapsamında satılması sebebiyle herhangi bir gelir elde etmeyecek olup, sermaye artışı yoluyla ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi kapsamında gelir elde edecek. Halka arz sonrası MOGAN Enerji'nin çıkarılmış sermayesinin yüzde 10,76'sı Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmeye başlayacak.

2022 yıl sonu itibariyle 5,1 milyar Türk Lirası FAVÖK rakamı ve 62,3 milyar Türk Lirası aktif büyüklüğü bulunan şirketin halka arzdan sonra çıkarılmış sermayesinin yüzde 10,76'sının halka arzı planlanıyor. MOGAN Enerji için pay başına 11,33 TL'den 28/29 Şubat-01 Mart 2024 tarihleri arasında talep toplanacak. İş Yatırım ve TSKB liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından halka arz edilecek payın yüzde 80'i yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 20'si ise yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

HALKA ARZ GELİRİNİ YENİ YATIRIM VE MEVCUT BORÇLARIN ERKEN KAPANMASI İÇİN KULLANACAĞIZ

MOGAN Enerji Genel Müdürü Ali Karaduman, "Türkiye'nin en büyük yenilenebilir enerji yatırımcılarından biri olarak Borsa İstanbul'a gelmekten dolayı büyük bir memnuniyet yaşıyoruz. MOGAN Enerji'nin temelleri Türkiye'nin önde gelen enerji firmalarından biri olma hedefiyle 2 Ocak 1980 tarihinde atıldı. Aradan geçen 40 yıldan fazla sürede istikrarlı bir şekilde yatırımlarımıza devam ederek, özellikle yenilenebilir enerji alanında Türkiye'nin en büyük enerji yatırımcılarından biri olmayı başardık. Türkiye güzel bir enerji ülkesi. Örneğin gündüz GES (günü enerjisi) akşam RES'ten (rüzgar enerjisi) enerji elde edebiliyorsunuz. Biz de ülkemizin bu potansiyeline inanarak yatırımlarımızı sürdürdük. Bugün de halka arzla birlikte kurumsallaşma adına önemli bir adım atıyoruz. Kurumsallaşmanın en verimli yolu ve doğru adımı halka arz olarak Borsa İstanbul'a gelmekle ve SPK regulasyonu altına girmekle oluyor. Ayrıca halka arz yoluyla şirketimize ortak olan yatırımcılarımıza büyüme hikayemize ortak olma fırsatı sunuyoruz" dedi.



Karaduman sözlerine şöyle devam etti:

"MOGAN Enerji olarak, sürdürülebilir bir gelecek ve Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için yerli ve yenilenebilir enerji yatırımları ile ülkemiz ekonomisine katkıda bulunuyoruz. İnsanlığa, çevreye, mevzuata ve evrensel değerlere olan sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Halka arzdan sermaye artırımı ile sağlanacak fonu ağırlıklı olarak büyüme hedeflerimiz ve mevcut borçların erken kapatılması doğrultusunda değerlendirmeyi planlıyoruz. Buna göre halka arz gelirinin yüzde 45'i yeni yatırımlar, yüzde 45'i mevcut borçların erken kapamasında kullanılacak, geri kalan yüzde 10'luk tutarı ise işletme sermayesi olarak değerlendireceğiz."

KURULU GÜCÜ 1.025,52 MW

Yenilenebilir enerji santralleri ile karbon emisyonu ticaretinde de önemli bir rol oynamakla birlikte MOGAN Enerji, Gold Standart, VCS, GCC, ICR gibi karbon sertifikalandırma standartları çerçevesinde karbon emisyonunu azaltarak çevrenin korunmasını sağlıyor.

30 Eylül 2023 itibarıyla şirketin toplam kurulu gücü 1.024,92 MW olup, bu kurulu gücün yüzde 66,70'ine denk gelen 683,65 MW'lık kısmını RES'ler, yüzde 25,36'sına denk gelen 259,90 MW'lık kısmını JES'ler ve yüzde 7,94'üne denk gelen 81,37 MW'lık kısmını HES projeleri oluşturuyor. Son durum itibarıyla, kapasite artışı sonucu, Şirket'in toplam kurulu gücü 1.025,52 MW'a ulaşmıştır.

31.12.2022 dönemi itibarıyla şirketin yıllık toplam net enerji üretimi 3.741.751 MWh olarak gerçekleşti. Bu üretimin yüzde 43,64'üne denk gelen 1.633.077 MWh'lık kısmı RES'ler, yüzde 51,86'sına denk gelen 1.940.616 MWh'lık kısmı JES'ler ve yüzde 4,50'sine denk gelen 168.058 MWh'lık kısmı ise HES'lerden elde edildi. Şirket, ürettiği enerji miktarları bakımından Türkiye'nin en büyük jeotermal elektrik enerjisi santraline sahiptir. 31.12.2022 itibarıyla Şirket'in toplam gelirinin yüzde 47,61'i RES'lerden, yüzde 46,90'ı JES'lerden yüzde 3,36'sı HES'lerden ve yüzde 2,13'ü Mogan Enerji (solo)'den elde edilen gelirler olarak kayıtlara geçti.