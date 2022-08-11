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Giriş Tarihi: 11.8.2022 17:37

Moldova, Gazprom'a doğal gaz için avans ödeyemeyecek

AA
Moldova, Gazprom’a doğal gaz için avans ödeyemeyecek

Moldovagaz Başkanı Vadim Çeban, Rus enerji şirketi Gazprom'a ağustos ayında doğal gaz sevkiyatı için avans ödeyemeyeceklerini açıkladı.

Doğal gaz alımı, sevkiyatı ve dağıtımı ile ilgili masrafları karşılayamayacaklarını belirten Moldovagaz Başkanı Çeban, Moldovagaz'ın ağustos ayında yaklaşık 14 milyon 800 bin dolar değerinde açığının oluşacağı öngörüsünde bulundu. Bu nedenle Gazprom'a ağustos ayında gaz için ödeme yapamayacaklarını söyleyen Çeban, "Temmuz ayını kapatacağız. Ancak ağustos için avansı kesinlikle ödeyemeyeceğiz." dedi.

ANLAŞMA 5 YIL UZATILMIŞTI

Çeban, Gazprom'dan ödeme erteleme talebinde bulunduklarını ancak bu konuda bir yanıt almadıklarını aktardı. Gazprom ve Moldovagaz arasında 2021'de Moldova'ya Rus doğal gazı sevkiyatına yönelik anlaşmanın beş yıl uzatılması konusunda anlaşma sağlanmıştı.

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Moldova, Gazprom'a doğal gaz için avans ödeyemeyecek
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