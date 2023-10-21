Moody’s İngiltere’nin kredi not görünümünü revize etti

S&P, İNGİLTERE'NİN KREDİ NOTU VE GÖRÜNÜMÜNÜ TEYİT ETTİ

Öte yandan bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) da İngiltere'nin uzun ve kısa vadeli döviz ve yerel para cinsinden kredi notlarını "AA/A-1+" ve not görünümünü "durağan" olarak teyit ettiği.

S&P'den yapılan açıklamada, İngiltere ekonomisinin şu ana kadar yüksek enflasyon, para politikasının hızla sıkılaştırılması ve kredi koşulları gibi çeşitli olumsuzluklara rağmen resesyondan kurtulduğu aktarıldı.

Açıklamada, durağan görünümün İngiltere'nin çeşitli olumsuzluklara rağmen dirençli ekonomik performansının yanı sıra bütçe açıklarının gelecek iki ila üç yıl içinde istikrarlı bir şekilde azalacağı yönündeki beklentiyi yansıttığı kaydedildi.