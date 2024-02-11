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Giriş Tarihi: 11.2.2024

Moody’s İsrail’in kredi notunu düşürdü

Moody’s İsrail’in kredi notunu düşürdü
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İsrail'in kredi notunu "A1"den "A2"ye düşürürken, kredi notu görünümünü negatife çevirdi. Açıklamada, not indiriminin nedeni olarak askeri çatışma ve bunun daha geniş sonuçları gösterildi. Bu durumun İsrail'in yürütme ve yasama kurumlarıyla mali gücünü zayıflatma riskini artırdığı kaydedildi. İsrail'in kamu maliyesinin kötüleştiği ve kamu borç oranında önceden öngörülen düşüş eğiliminin tersine döndüğü belirtilen açıklamada, ülkenin borç yükünün çatışma öncesinde öngörülenden daha yüksek olmasının beklendiği ifade edildi.
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Moody’s İsrail’in kredi notunu düşürdü
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