Moody’s notu iki basamak birden yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu iki basamak birden yükselterek, "B3"ten "B1"e çekti. Kredi notu görünümünü ise "pozitif" olarak korudu. Kuruluş ilk kez iki basamak artış yaptı. Reyting şirketi uygulanan para politikasında kararlılığa dikkat çekerken, "Bu, Türkiye'nin önemli makroekonomik dengesizliklerinin azaltılması açısından gözle görülür ilk sonuçları veriyor. Enflasyonun ve iç talebin yavaşlamaya başlaması, enflasyonist baskıların önümüzdeki aylarda ve 2025 yılına kadar önemli ölçüde hafifleyeceğine dair bize daha fazla güven veriyor" açıklaması yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikasının kredibilitesinin arttığını, bunun da enflasyonun düşmesine yardımcı olduğunu belirten Moody's, "Türk Lirası'na olan güven yeniden sağlanıyor. Üstelik sıkı politika duruşu, halihazırda Türkiye'nin artan dış kırılganlığını önemli ölçüde azaltıyor. Olumlu görünüm yukarı yönlü risk dengesini yansıtıyor. Para politikasının güvenilirliği ve etkinliği arttıkça, makroekonomik istikrar ve güçlendirilmiş kurumlar, Türkiye'nin kredi gücü gibi temel kredi güçlerinin ortaya çıkmasına olanak tanıyabilir" ifadelerini kullandı.HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Moody's'in kararını şöyle değerlendirdi: "Kredi notumuzu ilk defa iki kademe artırdı! Uyguladığımız program sayesinde, ülke kredi notumuzu 11 yıl sonra yükseltti. Ekonomideki dengelenme, azalan dış finansman ihtiyacı, artan uluslararası rezervler ve dezenflasyon süreci not artışında etkili oldu. Görünümün pozitif olarak korunması programımıza duyulan güveni yansıtırken potansiyel not artışlarına işaret ediyor. Ekonomimizin dayanıklılığını artıran kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımızı uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz."