Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Moody's Ukrayna'nın kredi notunu düşürdü
Giriş Tarihi: 11.2.2023 04:57

Moody's Ukrayna'nın kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Ukrayna'nın kredi notunu "Caa3"ten "Ca"ya düşürürken görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi

AA
Moody’s Ukrayna’nın kredi notunu düşürdü

Moody's'den yapılan açıklamada, Rusya ile süren savaşın, Ukrayna ekonomisi ve kamu maliyesi üzerinde uzun süreli zorluklar oluşturmasının muhtemel olması nedeniyle ülkenin kredi notunun düşürüldüğü bildirildi.

Ukrayna'nın kredi notunun "Caa3"ten "Ca"ya indirildiği belirtilen açıklamada, görünümün ise "negatif"ten "durağan"a çevrildiği ifade edildi.

Açıklamada, insan kayıpları ve nüfusun yerinden edilmesi gibi büyük maliyetlerin yanı sıra ülke ekonomisine verilen önemli zarar göz önüne alındığında, Ukrayna ekonomisinin 2022'de yaklaşık yüzde 30 daraldığının tahmin edildiği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, Moody's'in temel senaryosunda savaşın uzamasının, Ukrayna ekonomisinin 2023'te yüzde 2 küçülmesinin ve 2024'te hafif bir toparlanma kaydetmesinin beklendiği aktarıldı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Moody's Ukrayna'nın kredi notunu düşürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA